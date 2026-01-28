Taiwán aprueba inversión de Nvidia en su nueva sede en Taipéi ante visita de Jensen Huang

En un comunicado, el Departamento de Revisión de Inversiones del Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) de Taiwán explicó este miércoles que los fondos se destinarán a la adquisición de terrenos y al desarrollo de edificios de oficinas y de un "complejo empresarial integral", sin ofrecer más detalles al respecto.

La nueva sede de la firma estadounidense se ubicará en el parque tecnológico Beitou-Shilin, en el norte de la capital taiwanesa, y ocupará cerca de cuatro hectáreas de superficie.

La aprobación de la inversión se produjo poco antes de la llegada de Huang a Taiwán, donde tiene previsto asistir este viernes a un banquete con los empleados locales de Nvidia con motivo del Año Nuevo Lunar, que comienza el 14 de febrero, según informó la agencia CNA.

Durante su estancia en la isla, el empresario también se reunirá con algunos de los principales referentes de la industria taiwanesa de semiconductores, entre ellos C. C. Wei, presidente y consejero delegado de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial (IA), en una cena prevista para el sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gigante tecnológico estadounidense depende de TSMC para la fabricación de sus chips de IA y de la también taiwanesa Hon Hai (Foxconn) para el ensamblaje de los servidores que los integran.

En los últimos días, el directivo de Nvidia realizó además una visita de bajo perfil a China, en un contexto marcado por el endurecimiento de los controles estadounidenses a la exportación de chips avanzados y por los esfuerzos de Pekín por reducir su dependencia tecnológica.

El foco del debate está en el chip H200, el segundo procesador de inteligencia artificial más potente de Nvidia. A principios de enero, Washington autorizó su venta a China, pero con límites en la cantidad de unidades y restricciones para evitar usos militares.

A pesar de esta luz verde condicionada, Pekín prepara límites a la cantidad de chips avanzados que sus empresas pueden comprar a fabricantes extranjeros, según Nikkei Asia, y les ha ordenado que "pausen" nuevos pedidos mientras impulsa la autosuficiencia.