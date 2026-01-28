Uruguay y Brasil concretan un centro binacional de investigación en ciencias de la vida

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Santos, y el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía, quienes subrayaron el carácter "estratégico" de la cooperación científica para el desarrollo y la soberanía de ambos países.

Santos destacó que el Centro nace de un compromiso asumido por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, al margen de la última cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, y lo definió como "un marco" para la ciencia, la tecnología y la innovación en dos países "hermanos".

La ministra defendió que, en un contexto global de "múltiples crisis y turbulencias", la cooperación en ciencia y tecnología puede tender puentes allí donde la geopolítica "parece alejar" a los países, y afirmó que Brasil y Uruguay pueden convertirse en ejemplo de integración para la región.

La cooperación se articulará principalmente a través del Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM) de Brasil y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) de Uruguay.

Entre las líneas de trabajo previstas figuran el lanzamiento de convocatorias conjuntas de investigación y desarrollo, la formación y capacitación de recursos humanos, el intercambio de científicos, técnicos y estudiantes, y la organización de cursos, seminarios y conferencias orientados a biociencias, salud y bioindustria.

"No estamos simplemente firmando un documento, estamos tomando una decisión estratégica", afirmó Mahía durante su intervención, destacando que en un contexto internacional complejo, apostar por la ciencia es apostar por "mayor autonomía".

El ministro uruguayo subrayó que la gobernanza del centro será "binacional" y en pie de igualdad, garantizando una gestión compartida y equilibrada.

Además del centro de investigación, la delegación brasileña anunció el lanzamiento del 'Programa de cooperación latinoamericana y caribeña Pepe Mujica', en homenaje al expresidente uruguayo.

"Además de honrar a este gran líder humanista, el programa permitirá el establecimiento de redes temáticas de investigación entre instituciones brasileñas, latinoamericanas y caribeñas", explicó la ministra.

Esta iniciativa, dotada con 50 millones de reales (9 millones de dólares) en su primera convocatoria, financiará proyectos en áreas como medioambiente, energía y salud, buscando dar visibilidad internacional a la producción científica de la región.