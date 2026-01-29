Escocia será sede de uno de los centros de inteligencia artificial más avanzados del mundo

El proyecto se desarrollará en Airdrie, en North Lanarkshire, una zona históricamente industrial situada al este de Glasgow, y estará impulsado por la empresa escocesa de centros de datos DataVita en colaboración con la compañía estadounidense de computación en la nube CoreWeave.

Según el Ejecutivo británico, unas 800 de las nuevas plazas estarán vinculadas directamente al sector de la IA -investigadores, programadores y personal técnico-, mientras que las restantes corresponderán a trabajos de construcción asociados a la ampliación del recinto, que incluirá nuevos centros de datos, una zona de energías renovables y equipamientos auxiliares.

El plan contempla además 50 plazas de formación especializada para jóvenes y recién graduados.

Un fondo comunitario de hasta 543 millones de libras (cerca de 630 millones de euros o 750 millones de dólares) se destinará durante 15 años a programas educativos, clubes de codificación, formación tecnológica y apoyo a organizaciones locales, una medida que el Gobierno presenta como parte de su estrategia para que la IA "beneficie directamente a las familias y reduzca el coste de la vida".

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó en un comunicado que la iniciativa permitirá crear "empleos bien remunerados" sin necesidad de que los trabajadores abandonen su región.

La ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, destacó que las denominadas como nuevas zonas de crecimiento de IA "llevarán oportunidades generacionales a todo el país".