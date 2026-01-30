EEUU prepara para el 11 de febrero relevo de tripulación que regresó por emergencia médica

La misión, que en principio se había anunciado para el 15 de febrero, viajará a bordo de una cápsula SpaceX Dragon con una tripulación compuesta por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

En una rueda de prensa este viernes, los cuatro tripulantes se mostraron emocionados de que coincidirán en el espacio con la tripulación del Artemis II, que viajará a la Luna y tiene una ventana de lanzamiento a partir del próximo 8 de febrero.

"Estamos justo al borde del lanzamiento de la misión Artemis II, y el hecho de que ellos estarán en el espacio al mismo tiempo que nosotros es algo increíble (...). Es realmente genial ser astronauta en este momento", dijo Meir.

"Continuar con algunos de estos experimentos (en la EEI), que nos ayudarán en nuestras primeras misiones de alunizaje, hace que todo sea aún más valioso y gratificante para nosotros", agregó la tripulante de la Crew-12.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cuarteto cumplirá una misión más prolongada de lo habitual, con una duración estimada de nueve meses, en lugar de los seis meses habituales.

La ventana de lanzamiento se abre el 11 de febrero a las 6:00 EST (11:00 GMT), con un despegue programado desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Los cuatro tripulantes reemplazarán la Crew-11, integrada por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

La NASA no ha divulgado la identidad del tripulante afectado por razones de privacidad médica.

Desde entonces, la estación ha sido operada por una tripulación reducida: el estadounidense Chris Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.

El lanzamiento de Crew-12 forma parte de una semana de intensa actividad espacial para Estados Unidos.

A partir del 8 de febrero se abre la ventana de lanzamiento de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa Artemis, que enviará a cuatro astronautas a realizar un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna.

La tripulación está integrada por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen.

Con Crew-12 y Artemis II en el calendario inmediato, la NASA refuerza tanto la continuidad de las operaciones en la órbita terrestre como sus planes de exploración más allá de la Tierra.

"Estamos todos muy emocionados por el lanzamiento de Artemis (...). Lo realmente genial es que, si llegamos a lanzar antes que Artemis, estaremos a bordo de la Estación Espacial Internacional, y parte de su plan de vuelo incluye una llamada a la EEI", expresó Meir.

La astronauta y sus tres compañeros comenzaron el miércoles la cuarentena de dos semanas en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston.

La idea es reducir enfermedades antes del vuelo y prevenir la aparición de síntomas durante la misión.

Durante la cuarentena, el contacto con otras personas es limitado y la mayoría de las interacciones se realizan de forma remota. Los familiares y el personal clave de la misión deben someterse a evaluaciones médicas y recibir autorización antes de interactuar con la tripulación de la Crew-12.