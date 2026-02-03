Director ejecutivo de Nvidia niega tensiones con OpenAI pese a incertidumbre sobre acuerdo

"No hay ningún drama. No hay ninguna controversia. Todo eso es un sinsentido", afirmó Huang en una entrevista con la cadena CNBC.

"Nos encanta trabajar con OpenAI", añadió el directivo, quien aseguró que Nvidia participará en la próxima ronda de financiación de la firma dirigida por Sam Altman.

El gigante de los semiconductores anunció en septiembre un acuerdo con la compañía matriz de ChatGPT para ayudarle a construir 10 gigavatios de potencia informática a cambio de que esta se comprometiera a utilizar los chips de Nvidia.

Sin embargo, según informó ayer The Wall Steet Journal, de acuerdo con fuentes cercanas, las conversaciones siguen en las primeras fases, pese a haber anunciado el acuerdo hace meses.

De acuerdo con el diario, Huang criticó en privado la falta de disciplina de la estrategia de OpenAI y expresó su preocupación por la competencia de otras empresas, como Alphabet.

En la entrevista con CNBC, el consejero delegado avanzó que Nvidia invertirá en la próxima ronda de financiación de OpenAI, que, según indicó, podría convertirse en "la mayor ronda privada de capital levantada hasta la fecha".

"Vamos a invertir en la próxima ronda. No hay ninguna duda al respecto", subrayó el líder de Nvidia, quien también afirmó que la compañía está interesada en participar en futuras rondas de financiación y en la eventual salida a bolsa de OpenAI.

OpenAI ha utilizado chips gráficos de Nvidia desde su fundación para entrenar y operar sus modelos de IA, pero en los últimos meses ha advertido de la escasez de chips para satisfacer la creciente demanda y cerró acuerdos con competidores de Nvidia como AMD y Broadcom.

Las acciones de Nvidia cerraron este martes en Wall Street con una caída del 2,84 %.