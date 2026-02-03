Renuncia directora de Museo Histórico de Argentina ante traslado del sable de San Martín

Milei ordenó este martes a través de un decreto el traslado desde el MHN al edificio del Regimiento de Granaderos a Caballo del sable que el militar y político argentino utilizó durante las guerras de independencia del siglo XIX.

Los Granaderos son una formación del Ejército argentino fundada por San Martín y que desde principios del siglo pasado forma parte de la custodia de los presidentes del país suramericano.

El traslado del sable representa la mudanza de un pieza de elevado valor simbólico para la historia argentina desde un espacio público a la órbita militar.

En diálogo con EFE, Rodríguez Aguilar explicó que su renuncia se debe a que no estaba dispuesta a convivir con la "culpa" de que durante su gestión el museo pierda su pieza patrimonial más preciada.

La historiadora, de larga trayectoria en la gestión del patrimonio histórico del país, consideró que la decisión de Milei resulta un "retroceso".

El sable, según anticipó Rodríguez Aguilar, será entregado este sábado por funcionarios del MHN a efectivos del Ejército argentino para su traslado ese mismo día a la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, para exhibirlo durante un evento oficial en el que se recreará la primera batalla de los Granaderos con San Martín al mando contra tropas españolas, ocurrida el 3 de febrero de 1813.

Este martes, además de dictaminar el traslado del sable, Milei homenajeó a los Granaderos en una ceremonia en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) con ocasión del aniversario de aquella batalla, ocurrida hace 213 años.

En 1845, en el final de su vida, San Martín entregó la hoja de acero curvo y discreta empuñadura de ébano a Juan Manuel de Rosas, entonces principal líder dentro de una nación cruzada por conflictos internos y a finales del siglo XIX el sable comenzó a ser exhibido en el Museo Histórico con autorización de los herederos de Rosas.

En 1963 y 1965, jóvenes militantes del peronismo, por entonces movimiento proscripto, robaron dos veces el sable del museo como gesto de rebeldía contra la opresión política.

Ante esto, la dictadura del general Juan Carlos Onganía decidió resguardar el sable en el Regimiento de Granaderos y dejó de ser exhibido al público.

En 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) ordenó la restitución del sable al Museo Histórico Nacional, decisión que no fue bien recibida por el Ejército.

Desde su llegada a la Presidencia a finales de 2023, Milei ha buscado un mayor acercamiento entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, a las que ha reivindicado en numerosas ocasiones.