Ciencia
05 de febrero de 2026 - 10:40

El mundo de la ciencia llora la muerte de Josefina Castellví, pionera de la Antártida

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Barcelona, 5 feb (EFE).- El mundo de la ciencia llora la muerte de la bióloga y oceanógrafa Josefina Castellví, directora de la primera base española en la Antártida, quien falleció el pasado lunes, 2 de febrero, en Barcelona a los 90 años.

Por EFE

En una época en la que las mujeres apenas tenían presencia en los laboratorios, Castellví (Barcelona, 1935) participó en la organización de la investigación española en la Antártida, en 1984, y dirigió la Base Antártica Española de la isla Livingston entre 1989 y 1997. Allí se encuentra el pico Castellví, nombrado así en su honor.

La ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, lamentó el fallecimiento de la científica catalana: "Su legado en la ciencia, la investigación polar y la igualdad en la ciencia inspira a generaciones. Gracias por abrir caminos", escribió en la red social X.

Retirada profesionalmente desde el año 2000, Josefina Castellví continuó durante muchos años vinculada a la difusión y la defensa del medioambiente y del continente antártico.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la creación de la Base Antártica española, Castellví fue protagonista del documental 'Los recuerdos de hielo', de Albert Solé, que permitió a la investigadora volver a pisar el continente blanco 25 años después y verlo por última vez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy