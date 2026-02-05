TSMC seguirá invirtiendo en Taiwán pese a su expansión internacional, dice Gobierno isleño

El consejero delegado de la firma, C.C. Wei, mantuvo un encuentro este miércoles con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el que confirmó que TSMC prevé dedicar su segunda planta en la prefectura japonesa de Kumamoto, actualmente en construcción, a producir semiconductores avanzados mediante el proceso de 3 nanómetros, el segundo más avanzado de compañía.

TSMC había anunciado previamente que su segunda planta en esta región se centraría en la fabricación de semiconductores de entre 6 y 12 nanómetros, con una inversión estimada de 1,9 billones de yenes (12.121 millones de dólares).

La reciente expansión internacional de TSMC, que se ha consagrado como la firma asiática con mayor valor bursátil del mundo, ha generado preocupación en Taiwán, cuya economía depende fuertemente de la exportación de productos tecnológicos, especialmente de semiconductores.

En una rueda de prensa recogida por United Daily News, el ministro taiwanés de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, aseguró este jueves que Taiwán "no se vaciará industrialmente, ya que la inversión de las empresas en la isla no ha disminuido".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El funcionario señaló que la capacidad de producción de TSMC está actualmente impulsada por la fuerte demanda de sus clientes y que la compañía seguirá aumentando sus inversiones en Taiwán, donde se concentrará la mayor parte de la producción de chips con procesos avanzados, mientras que la de sus fábricas en el extranjero será "muy reducida".

En cuanto a los planes de inversión de TSMC en Japón, Kung explicó que los productos de la primera planta de Kumamoto están destinados exclusivamente al sector automotriz, pero que, ante el aumento de la demanda vinculada a la fabricación de servidores de inteligencia artificial, las líneas de producción de las nuevas fábricas se están "ajustando" a las necesidades de los clientes.

Fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de Apple, Nvidia o AMD, TSMC se ha visto fuertemente beneficiada en los últimos meses por el auge de las aplicaciones y dispositivos de IA, que utilizan semiconductores muy pequeños, densos y eficientes para poder funcionar.

Según la consultora TrendForce, la firma taiwanesa concluyó el tercer trimestre de 2025 con una cuota del mercado global de fabricación de semiconductores del 71 %, muy por delante de sus dos principales competidoras, la surcoreana Samsung y la china SMIC, cuya cuota de mercado ascendió a un 6,8 y un 5,1 %, respectivamente.