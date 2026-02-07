Salvan al caracol de Bermudas de la extinción tras años de trabajo en conservación

Una especie de caracol de Bermudas, de pequeño tamaño, no se extinguirá gracias a años de trabajo de conservación, anunció el sábado el zoológico de Chester en Inglaterra.

El rastro de este pequeño gasterópodo, cuyo nombre científico es Poecilozonites bermudensis, se había perdido, hasta que en 2014 aparecieron varios ejemplares en un callejón de Hamilton, la capital de este territorio británico de ultramar.

Bermudas es un archipiélago de más de 100 islas, situado en el Atlántico Norte, a unos 1.000 kilómetros de la costa este de Estados Unidos.

Algunos ejemplares fueron enviados al zoológico de Chester, en el noroeste de Inglaterra, donde los expertos pasaron años desarrollando la población antes de liberar, en 2019, miles de ellos en la naturaleza.

El caracol “ha sido oficialmente salvado de la extinción por expertos de los zoológicos de Chester y Londres y de Bermudas”, informó el centro de animales del noroeste de Inglaterra en un comunicado.

Un estudio publicado en la revista Oryx mostró que seis colonias de caracoles reintroducidos en Bermudas se establecieron con éxito.

“El hecho de que estén firmemente asentados en seis zonas es un logro importante”, declaró el español Gerardo García, director de animales y plantas del zoológico de Chester.

Los caracoles estuvieron alojados en cápsulas en el noroeste de Inglaterra, y ahora se desplazan libremente en Bermudas.

“Poder decir que están a salvo de extinguirse es increíble. Es algo que los especialistas en conservación pueden decir una vez, quizás dos, en su carrera”, añadió García.

El zoológico llegó a albergar unos 60.000 caracoles de esta especie de Bermudas en extinción, según la cuidadora Katie Kelton.

“Había muchos de los que ocuparse”, explicó a AFP.

Las amenazas

Únicos de Bermudas, estos caracoles se remontan a más de un millón de años, pero enfrentan numerosas amenazas, incluida la destrucción de su hábitat, el uso de pesticidas y el depredador caracol lobo.

Aunque es imposible garantizar que la especie estará a salvo para siempre, el zoo señala que ahora se sabe cómo reconstruir la población de manera rápida y eficaz.

Sin embargo, añadió, la recuperación se consolidará con proyectos de regeneración de la naturaleza dirigidos por el gobierno de Bermudas.

Con el éxito del proyecto, el zoológico de Chester se centra ahora en el pequeño caracol terrestre de Bermudas, más pequeño y más difícil de criar, que podría estar extinguido en estado salvaje.