FIFAGate: la Fiscalía rastrea ruta de fondos en dos bancos

“Es una causa bastante compleja, pero estamos realizando las diligencias”, declaró la fiscala Marlene González al ser consultada por ABC sobre el avance de la causa N° 47/2021. En este expediente se investiga al Banco de Brasil y al Banco Continental, entidades que figuran en reportes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la misma auditoría forense realizada a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en 2017. Sin embargo, llamativamente, el caso no parece despertar el interés del organismo deportivo presidido por Alejandro Domínguez. Incluso, ambas instituciones bancarias fueron allanadas en 2021 sin que la Confederación manifestara preocupación alguna.

La representante del Ministerio Público explicó que la complejidad del caso radica en que los recursos bajo sospecha fueron a parar a bancos del exterior y, desde allí, reingresaron al país.

“Todos los informes se están solicitando en el extranjero para ver si la misma plata que salió de acá es la misma que vuelve a entrar (...) Desde el momento en que transciende nuestras fronteras, dependemos demasiado de los informes que nos tengan que dar los bancos extranjeros. Ha llegado hace un año aproximadamente muchísima documentación que remitió Bahamas (...) esta causa es bastante complicada”, detalló.

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González comentó además que, recientemente, se realizó un último pedido para responder a precisiones solicitadas por los bancos de Nueva York y Bahamas. “Dependemos mucho de ellos. Hay un abanico de situaciones que se están investigando acá, por eso es muy importante para nosotros hacer esa trazabilidad para comprobar si era la misma plata”, expresó.

Finalmente, la fiscala admitió que los reportes recibidos inicialmente desde el exterior fueron muy ambiguos. Explicó que, si bien hay un enorme cúmulo de documentos, el foco de la investigación se centra ahora en verificar minuciosamente los movimientos del Banco do Brasil.

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El objetivo es comprobar que el dinero saliente de dicha entidad no regresó a sus cuentas, sino que fue desviado al Banco Continental para la constitución de fideicomisos, tal como describen los informes de la auditoría forense y de la Seprelad.

Se habría quedado con parte

La ambigüedad de la Conmebol y su falta de interés en esta causa –pese a que ambos bancos aparecen desde el principio en informes de Seprelad y de su propia auditoría forense– encienden las alarmas tras las recientes revelaciones del periódico estadounidense The New York Times.

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Una publicación de dicho medio sacó a la luz una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA contra Alejandro Domínguez y otro alto dirigente de la Confederación. Ambos son acusados de quedarse con parte de los fondos recuperados del escándalo del FIFAGate, recibiendo supuestamente más de 5 millones de dólares en concepto de una “bonificación” o comisión secreta, tras gestionar la devolución del dinero desviado en las tramas de corrupción.