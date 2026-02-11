Unesco presenta un proyecto para acelerar en 3 años la inclusión de la mujer en la ciencia

El programa, que está financiado por Canadá, se denomina GenSIS (Gender-Inclusive Science Institutions & Systems) y busca "apoyar a los países y las instituciones para que aborden los factores estructurales que impulsan la desigualdad de género en la ciencia".

Eso se hará, entre otras líneas de acción, cambiando el foco para obtener resultados sistémicos y de largo plazo. Por ejemplo se favorecerá, más que el apoyo al empoderamiento de "mujeres individuales", las "buenas prácticas" de las instituciones que tienen en su mano definir las carreras de la comunidad científica.

"El acceso a la ciencia no es tan universal como debería ser: demasiadas mujeres y niñas siguen excluidas de la participación en la ciencia y de beneficiarse del progreso científico. Existen barreras que les impiden estudiar ciencias, liderar investigaciones científicas o ser escuchadas en las comunidades científicas", dijo el director general de la Unesco, Jaled al Anani.

Se pronunció así al intervenir en una jornada de actividades celebrada este miércoles con motivo de este día internacional en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ubicada en París, donde recordó que las cifras de desigualdad "hablan por sí solas".

A nivel global, indicó, las mujeres son ya casi la mitad de los graduados de educación superior, pero solo un tercio de ellas lo hacen en titulaciones de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Y con el avance de las carreras la brecha se amplía, lamentó Al Anani, ya que las mujeres representan menos de un tercio de los investigadores de estos campos a nivel mundial y solo una pequeña fracción lo hacen desde puestos sénior o de liderazgo.

"Estas desigualdades -expuso el Al Anani- son aún mayores en sectores emergentes clave: en las principales economías del mundo, las mujeres representan solo una cuarta parte, 26 %, de la mano de obra en datos e inteligencia artificial, solo el 15 % en ingeniería y apenas el 12 % en computación en la nube".

"No podemos permitirnos esto. Porque cuando se excluye a las mujeres de la ciencia, toda la sociedad sale perdiendo", agregó.

Por eso señaló que los pilares de acción de la Unesco, en los que se integra el programa GenSIS, que se puso en marcha en otoño pasado pero fue presentado este miércoles, son aumentar la visibilidad de las científicas, combatir la desigualdad desde la educación y construir entornos científicos más inclusivos.

En la jornada de actividades celebrada este miércoles en la sede de la Unesco participaron en charlas y debates personalidades como la iraní Moojan Asghari, activista y experta en inteligencia artificial, o la colombiana Luisa Fernanda Echeverría-King, académica y líder en el ámbito de la diplomacia científica.