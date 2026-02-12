Rusia lanza cohete portador Proton-M con un satélite meteorológico a bordo

El lanzamiento tuvo lugar a las 11:52 hora de Moscú (08:52 GMT) desde la plataforma 81 del cosmódromo de Baikonur y la separación de la etapa superior DM-03 y el satélite Electro-L 5 estaba prevista para los 9 minutos y 45 segundos tras el despegue.

A su vez, se espera que la nave se coloque en la órbita geoestacionaria objetivo, a 35.786 kilómetros de la Tierra, en 6 horas y 38 minutos.

El lanzamiento estaba inicialmente previsto en la estepa kazaja para el 15 de diciembre de 2025, pero Roscosmos anunció su retraso debido a problemas con el portador superior.

Los ingenieros rusos detectaron "inconsistencias" en el bloque acelerador DM de la corporación Energuia durante la comprobación de todos los sistemas días antes de la maniobra de lanzamiento, señala la nota oficial.

Según se anunció anteriormente, este debe ser el último lanzamiento desde Baikonur, ya que los próximos de ese tipo se realizarán en los cosmódromos rusos de Vostochni y Plesetsk.

El cohete Proton, que se utiliza desde mediados de la década de los 60 del siglo pasado, fue sustituido por el Proton-M en 2001 y será definitivamente reemplazado en el futuro por el portador de la serie Angará.

En febrero de 2023 Rusia lanzó un cohete Proton-M con el satélite metereológico Elektro-L 4, que siguieron a los satélites 2 y 3 puestos en órbita en 2016 y 2019.