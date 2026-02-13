13 de febrero de 2026 - 14:20
Logran convertir el yeso en un material de construcción sostenible que captura C02
Según informó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) este viernes en un comunicado, los investigadores desarrollaron una técnica capaz de transformar yeso en vaterita, un mineral escaso y muy valorado en distintas industrias.
Según el estudio, por cada kilogramo de yeso que se procesa se logra capturar y fijar unos 0,26 kg de carbono, una cifra que cobra relevancia cuando se considera el volumen masivo de residuos de yeso disponibles a escala global.