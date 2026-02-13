Perú modifica una ley para fortalecer su sistema de ciencia, tecnología e innovación

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) señaló en un comunicado que la modificación fue aprobada por el Consejo de Ministros y permitirá mejorar su gobernanza como ente rector del Sinacti, así como fortalecer la transferencia tecnológica y el rol de los institutos públicos de investigación (IPI).

Además, se promoverán las buenas prácticas en la actividad científica y se contará con un marco legal "claro para la aplicación de sanciones".

El Concytec aseguró que ahora tendrá una mayor capacidad normativa para aprobar reglamentos autónomos en materia de ciencia, tecnología e innovación y se actualizará la definición de los IPI para incorporar expresamente la transferencia tecnológica como función clave.

También establecerá los estándares que permitirán realizar la calificación de los investigadores, especialmente en las universidades del país, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Universitaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El decreto eleva, además, las infracciones a rango de ley y precisa malas conductas como la fabricación o falsificación en publicaciones científicas, la autoría ficticia, la falsa afiliación, los conflictos de interés no declarados y la compra o venta de autoría científica, entre otras.

Asimismo, tipifica faltas vinculadas al uso indebido de fondos públicos destinados a la investigación, añadió el comunicado.

En ese sentido, se establecen sanciones diferenciadas para personas naturales, a las que se suspenderán los beneficios y el acceso a fondos concursables hasta por 10 años, y se da prioridad a las multas para las personas jurídicas.

Como parte de la implementación de la norma, el Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para adecuar el reglamento de la ley del Sinacti y otros 180 días para aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Concytec.