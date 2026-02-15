Starmer anuncia que buscará restringir el uso de redes sociales en menores de edad

"Iremos al Parlamento para conseguir nuevos poderes para el Gobierno" que permitan "implementar una edad mínima para las redes sociales en cuestión de meses para prevenir que los niños tengan acceso a contenido nocivo", explicó Starmer en una publicación.

Además del límite de edad, el primer ministro propone que se restrinjan funciones específicas de las aplicaciones que son "perjudiciales para el bienestar de la infancia y que los mantienen enganchados a sus pantallas", como la reproducción automática de contenido.

También asegura que buscará limitar el acceso a los VPN por parte de los niños para evitar que puedan sortear las restricciones.

"Como padre de dos adolescentes, sé que el acceso de los menores a las redes sociales es algo que está muy presente en la mente de los padres y madres en este momento", justificó Starmer.

Este anuncio se suma a las distintas iniciativas que proliferan en Europa para regular el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibirlas hasta los 16 años.

España anunció recientemente una propuesta en la misma línea y Francia, Dinamarca y Grecia, entre otros, han dado pasos hacia esta dirección.

Tanto el Partido Conservador como algunas facciones del Partido Laborista, al cual pertenece Starmer, habían mostrado su apoyo a este tipo de restricciones de redes para menores.