Demandan a Google por supuestamente usar voz de presentador para entrenar producto de IA

David Greene, expresentador de Morning Edition de NPR, presentó la querella legal ante el Tribunal Superior de California en el condado de Santa Clara, argumentando que Google usó sin autorización su voz “para desarrollar, entrenar y perfeccionar” su producto de inteligencia artificial, según la demanda citada por CNET.

En una entrevista reciente con NPR, Greene dijo que en el otoño de 2024 amigos y colegas le preguntaron si había dado permiso para que el producto, que ofrecía resúmenes en audio, supuestamente usara su voz.

El presentador aseguró que no es solo la voz del asistente de audio, que es muy similar a la suya, sino que pudo identificar pequeñas frases y maneras de enfatizar las palabras en una oración que lo distinguen a él.

Google se ha defendido de las acusaciones. En declaraciones al Washington Post, el gigante tecnológico aseguró que la voz masculina del podcast de NotebookLM no tiene nada que ver con Greene.

Pero un análisis de una empresa forense, contratada por el demandante, encontró un índice de entre el 53 % al 60 % (en una escala de -100 % a 100 %) de que la voz de Greene se utilizó para entrenar el software que gestiona NotebookLM, según la querella legal.

La demanda presentada en el norte de California, donde Alphabet tiene su sede, es el más reciente en enfrentar los derechos de creativos con los de una industria de IA en auge que promete transformar industrias como la del entretenimiento al permitir a las personas generar imágenes y videos asombrosamente realistas.