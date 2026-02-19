Guterres pide 3.000 millones para que la IA no dependa de los "unos pocos milmillonarios"

“Por eso hago un llamamiento a favor de un Fondo Global para la IA, para construir capacidades básicas en todas partes, habilidades, datos, potencia de cómputo asequible y ecosistemas inclusivos. Nuestro objetivo son 3.000 millones de dólares”, afirmó Guterres ante los líderes mundiales y directivos presentes en el foro.

El mandatario advirtió que el futuro de esta tecnología no puede ser decidido por un puñado de países ni quedar abandonado a los "caprichos de unos pocos milmillonarios".

Subrayó que la cifra solicitada representa menos del uno por ciento de los ingresos anuales de una sola gran compañía del sector, un "pequeño precio" para lograr que los beneficios de estos avances alcancen a toda la humanidad.

En el marco de la cumbre, Guterres anunció el nombramiento oficial de un Panel Científico Internacional Independiente, compuesto por 40 expertos encargados de sustituir "el bombo publicitario y el miedo" por evidencias científicas que cierren las brechas de conocimiento entre naciones.

Asimismo, adelantó que la ONU lanzará en Ginebra, en julio, un Diálogo Global sobre Gobernanza para que todos los países tengan voz en la creación de medidas de seguridad y estándares comunes.

Según Guterres, se requieren "barandillas que preserven la agencia, la supervisión y la responsabilidad humana".

El secretario general exigió que las infraestructuras tecnológicas realicen la transición a energías limpias para no trasladar sus altos costes de agua y electricidad a las comunidades más vulnerables.

También instó a invertir en la formación de los trabajadores para que la tecnología aumente el potencial humano, no lo reemplace, y fue tajante al defender que "ningún niño debe ser sujeto de prueba de una tecnología no regulada".

Guterres concluyó su mensaje apelando a que el éxito de estos avances se mida por su capacidad para proteger el planeta y mejorar vidas, estableciendo siempre la "dignidad como el ajuste predeterminado".