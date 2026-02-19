Macron dice que la India se sumará al "club" para prohibir las redes sociales a menores

“Sé, señor primer ministro (Narendra Modi), que usted se unirá a este club. Y es una gran noticia que la India se sume a este enfoque para proteger a los niños y adolescentes”, afirmó el mandatario francés durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi.

En Francia, "estamos emprendiendo un proceso para prohibir las redes sociales a los niños menores de 15 años. Y estamos comprometidos en este viaje con varios países europeos presentes hoy aquí, como Grecia y España", continuó.

Macron calificó esta medida como un acto de "civilización", para que el entorno digital sea un espacio seguro, comprometiéndose a llevar esta agenda a los principales foros globales.

“Nuestras plataformas, gobiernos y reguladores deben trabajar juntos para que internet y las redes sociales sean un espacio seguro. Esta es una nueva 'coalición de voluntarios' para proteger a nuestros hijos”, subrayó Macron, quien adelantó que Francia impulsará esta visión desde su presidencia del G7 e India hará lo propio a través de su liderazgo en los BRICS.

El mandatario concluyó asegurando que "no hay ninguna razón para que nuestros hijos estén expuestos en línea a lo que está legalmente prohibido en el mundo real", sellando así un compromiso que busca obligar a las grandes tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad y restricciones estrictas para los menores de 15 años a nivel global.