Expertos confirman un desplazamiento hacia el norte de la cobertura arbórea boreal

El equipo investigador, dirigido por dos científicos de la empresa norteamericana terraPulse -dedicada a analizar datos satelitales de interés medioambiental y agroforestal- estudiaron la evolución del bosque boreal, que en las últimas décadas ha experimentado el calentamiento más rápido de todos los biomas forestales.

Durante el último siglo, la región boreal ha registrado el calentamiento climatológico más rápido de cualquier bioma forestal, con un aumento de más de 1,4 °C en la temperatura superficial anual.

Entre sus resultados, los científicos observaron que en ese periodo de 35 años, la cobertura arbórea boreal se expandió 840.000 km², lo que representa un aumento relativo del 12 % desde 1985, y se desplazó hacia el norte en 0,29 grados de latitud media en promedio y 0,43 grados en mediana.

Por otro lado, las distribuciones de edad del bosque revelaron que los rodales jóvenes (hasta 36 años) constituyen ahora el 15,4 % del área forestal y almacenan entre 1,1 y 5,9 Pg (Petagramo) de carbono en biomasa aérea, con el potencial de captar adicionalmente entre 2,3 y 3,8 Pg de carbono si se les permite madurar.

Estos hallazgos confirman el avance hacia el norte del bosque boreal y subrayan la importancia futura del reverdecimiento de la región para el balance global de carbono.

Según el artículo, el bioma boreal es el bosque más extenso y ecológicamente intacto de la Tierra, cuya superficie forestal comprende un tercio del total mundial y representa el 20,8 % del sumidero global de carbono forestal.

La cobertura arbórea boreal también controla el balance reflectante y térmico de la radiación solar en las altas latitudes del hemisferio norte y constituye, asimismo, un mecanismo de retroalimentación positiva para el calentamiento de la atmósfera por gases de efecto invernadero.

Los modelos acoplados clima–vegetación predicen una migración neta hacia el norte de la vegetación boreal debido al calentamiento, lo que respalda el predominio de los procesos de crecimiento.

La dinámica del bosque boreal está altamente correlacionada con el clima, según apunta el estudio, y se han observado incrementos en la productividad de la vegetación en las altas latitudes del norte.

Sin embargo, se han detectado aumentos regionales en la frecuencia y severidad de eventos de derribo por viento, incendios, insectos y enfermedades.