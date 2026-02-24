Banamex estima que 30 % del empleo formal en México podría ser automatizado por la IA

El reporte del Área de Estudios Económicos de Banamex 'La IA y el mercado laboral mexicano: un análisis del impacto sectorial', advierte que, si bien es un proceso que podría desplazar ocupaciones en el corto plazo, también abre espacio a nuevos puestos si se acompaña de reconversión y capacitación.

Además, el reporte detalla que la adopción de IA no impactará igual a todos los sectores y pone especial atención a la informalidad, que en México alcanza casi el 55 % del mercado laboral.

“México enfrenta déficits institucionales significativos (...) requiriendo reformas profundas para maximizar beneficios y mitigar riesgos de la IA”, se lee en el texto elaborado por el economista de Banamex, Rodolfo Ostoloza.

Además, indicó que la estrategia que debe perseguir el país debe “implicar reconvertir trabajos desplazados de tareas automatizables y simultáneamente capacitar trabajadores en complementar efectivamente la IA”, a fin de transformar “la amenaza de sustitución en oportunidad de aumento productiva”.

“Aunque la informalidad puede actuar como amortiguador temporal absorbiendo trabajadores desplazados de sectores formales, tiene el costo significativo de perpetuar baja productividad, excluir trabajadores de protecciones sociales y limitar la recaudación fiscal”, añade la nota.

El documento también señala que las estimaciones sobre desplazamiento laboral por IA suelen sobrestimar el impacto basándose en la factibilidad tecnológica y no consideran los incentivos económicos para la adopción de tecnologías de automatización".

Por sector, el análisis coloca entre "los más expuestos" a los servicios administrativos, el comercio al por menor, la manufactura rutinaria y el transporte.

En manufactura, el reporte subraya una presión “dual”: automatización avanzada y competencia internacional por la relocalización de las cadenas de suministro o 'nearshoring', lo que empuja a actualización tecnológica para sostener competitividad.

En el comercio minorista, apunta a una transformación por personalización algorítmica, gestión de inventarios y logística inteligente, en un entorno donde las grandes plataformas elevan la competencia para comercios tradicionales o familiares, que representan a nueve de cada diez en México.

En el sector de los servicios, que representan el 60 % de los trabajos formales, el documento menciona que los servicios financieros son particularmente vulnerables a la disrupción por IA, pero también resalta una oportunidad para democratizar el acceso financiero mediante canales digitales de bajo costo.

En educación, plantea que la IA puede personalizar el aprendizaje y ampliar el acceso, aunque con el riesgo de acentuar brechas si falta infraestructura digital.

En salud, identifica potencial para diagnóstico asistido y telemedicina, con creación de nuevos roles de supervisión e interpretación.

Sobre el balance neto, el reporte cita estimaciones internacionales que prevén creación de empleo en campos como programación, análisis de datos y ciberseguridad.

En particular, refiere proyecciones del Foro Económico Mundial de 170 millones de nuevos puestos y 92 millones desplazados hacia 2030, para un saldo positivo de 78 millones.

Banamex concluye que México tiene una “ventana” para prepararse antes de una adopción masiva y resalta que la diferencia estará en invertir en educación, capacitación, protección social e infraestrcutura digital para que la IA funcione como herramienta de desarrollo incluyente y no como motor de mayor desigualdad.