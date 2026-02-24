EE.UU. aprueba hasta 44 lanzamientos anuales del enorme cohete Starship desde Florida

La decisión, formalizada en el Registro Federal luego de completarse la Declaración de Impacto Ambiental (EIS), autoriza los despegues desde el Complejo 39A del Centro Espacial Kennedy.

El documento autoriza hasta 44 lanzamientos y un número equivalente de aterrizajes anuales del propulsor Super Heavy y de la nave Starship, sujetos a medidas de mitigación sobre ruido, fauna, emisiones y gestión del espacio aéreo.

La evaluación también contempla la construcción y adecuación de infraestructura en el complejo 39A para respaldar las operaciones del sistema reutilizable.

Aunque cada misión requerirá su licencia específica, la decisión ambiental habilita el volumen anual de actividad solicitado por la empresa.

SpaceX ha realizado hasta ahora once vuelos de prueba de su sistema Starship-Super Heavy desde su base Starbase, Texas, desde el primero en abril de 2023 hasta el más reciente en octubre de 2025.

La compañía prevé llevar a cabo el duodécimo lanzamiento en marzo en Texas, según ha dicho Musk, pero hasta ahora no hay una fecha establecida.

Para esta prueba, SpaceX prevé que Starship intente una misión orbital más completa, con mejoras en motores y rendimiento, además de probar maniobras clave como el reencendido en el espacio, la apertura y cierre de la compuerta de carga útil y un perfil de reentrada controlada.

También se espera continuar las pruebas de recuperación del propulsor Super Heavy, incluido el intento de captura con los brazos de la torre en la base de lanzamiento, que ya ha tenido varios éxitos.