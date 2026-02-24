Ingeniera uruguaya es reconocida por proyecto que desarrolla las redes móviles del futuro

"Yo soy ingeniera eléctrica, especialista en telecomunicaciones y me dedico a las redes móviles. El proyecto tiene como foco eso, las redes móviles, celulares, que son las redes 5G, las redes 6G, ya pensando en un futuro. Lo que nosotros hacemos en el proyecto es proponer nuevas soluciones para que estas redes funcionen cada vez mejor", explicó la ganadora a la Agencia EFE.

Para lograr esto, el equipo de Rattaro aplica técnicas de inteligencia artificial que buscan que las redes "funcionen lo más inteligentemente posible".

Para la edición de año se presentaron 23 propuestas enfocadas en Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud, y Ciencias Agrícolas.

Al ser premiada, Rattaro se convirtió en la primera ingeniera de Uruguay en lograrlo.

En ese sentido, destacó que el premio le ha dado "mucha visibilidad" a lo que ella y su equipo hacen en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y en particular al hecho de ser una mujer dedicada a la ingeniería.

"Ojalá inspire a que otras chicas elijan este camino para su futuro", expresó.

Tras recibir el premio, Rattaro sostuvo que hace falta más y mejor presupuesto para que las mujeres puedan dedicarse a la ciencia, algo con lo que coincidió la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

"Sin duda se precisa el presupuesto y yo lucharé para que eso se vaya mejorando. Pero también necesitamos entre todos convencernos de que no hay carreras para varones y carreras para mujeres. Tenemos que convencernos que si una niña tiene una inquietud por matemática, por física, hay que ayudarla", manifestó Cosse.

En tanto, el director regional de Unesco, Ernesto Fernández Polcuch, afirmó que Rattaro, al formar parte de una de las ramas más desiguales, demuestra a las futuras generaciones "que se puede triunfar en la ingeniería".

Por su parte, el director general de L’Oréal Uruguay, Nicolás Oberti, manifestó su compromiso por seguir trabajando para dar visibilidad y apoyo a las mujeres de la ciencia "para que las jóvenes niñas que puedan tener vocación o interés por la investigación científica sean alentadas y no queden por el camino".

Por esto animó a las científicas uruguayas a postularse al premio local, sino también a nivel internacional, que se divide por región, convencido de que estas, por la calidad de su trabajo, tienen oportunidades de ganar.