Las acciones de IBM recuperan terreno tras el desplome provocado por la IA de Anthropic

Las acciones de IBM sufrieron un duro golpe el lunes, con una caída de más del 13 %, después de que Anthropic anunciara que su herramienta Claude Code podría utilizarse para modernizar los sistemas heredados que ejecutan COBOL, un negocio clave de IBM.

COBOL, abreviatura de Common Business-Oriented Language (Lenguaje Común Orientado a los Negocios), es un sistema de código dominante desarrollado a finales de la década de 1950 que sigue siendo la columna vertebral de sectores críticos como la banca y los seguros, ya que el 95 % de las transacciones en cajeros automáticos en Estados Unidos lo usan.

Pese al temor de que la IA de Anthropic pueda desplazar los sistemas de IBM, firmas como Evercore ISI señalaron que los clientes han mantenido durante décadas sus grandes computadoras centrales (mainframes), utilizadas en operaciones críticas, por ventajas competitivas de IBM como alta eficiencia a gran escala, capacidades de IA locales, cifrado cuántico seguro y cumplimiento regulatorio.

Por su parte, el analista de Jefferies, Brent Thill, afirmó que las preocupaciones por un reemplazo por parte de la IA pasan por alto que IBM ya está generando disrupción al integrar GenAI directamente en el mainframe para refactorizar COBOL a Java.

La ola de ventas del lunes hizo caer las acciones de IBM más de un 24 % en lo que va de año.