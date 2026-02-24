México capta 17 % de financiamiento a servicios digitales por suscripción en Latinoamérica

De acuerdo con el reporte “El SaaS en Latam no muere, evoluciona”, el software como servicio en la región latinoamericana —un modelo de negocio en la nube que se ofrece como un servicio por suscripción —, atraviesa una reinvención apoyada en la inteligencia artificial (IA) en un mercado valuado en 21.000 millones de dólares y que proyecta más que duplicar su valor hasta alcanzar los 45.000 millones de dólares en 2030.

Endeavor plantea que, mientras a nivel global se discute el “fin del SaaS”, en la región el modelo se desplaza desde las suscripciones por usuario y los tableros de control hacia soluciones enfocadas en resultados y automatización con agentes de IA, con precios ligados a desempeño y retorno de inversión.

En ese escenario, México se consolida como el segundo mercado SaaS de América Latina y concentra 17 % de las cerca de 17.000 empresas del sector en la región, detrás de Brasil (60 %), de acuerdo con datos del reporte.

La nueva etapa está acompañada por un repunte de la innovación, luego de un descenso desde 2021.

En 2025 aumentó por primera vez el número de nuevas startups SaaS en la región, el triple frente a 2024.

La inversión también cambió de composición, pues a nivel regional, las empresas SaaS han recaudado alrededor de 22.310 millones de dólares, y el reporte indica que 17 % de ese capital fue captado por compañías mexicanas; es decir, unos 2.022 millones de dólares.

En México, además, el capital semilla representó 50 % de las rondas de riesgo en SaaS, con un aumento de 70 % frente a 2024, mientras las rondas Serie A y posteriores avanzan más lentamente tras su pico de 2021, apunta el reporte.

La IA es el principal diferenciador, ya que en 2025, las startups SaaS mexicanas que integran IA levantaron cinco veces más capital que las que no la incorporan (1.688 millones de dólares frente a 334 millones), en una tendencia que refuerza el giro hacia productos “IA-first”.

El director general de Endeavor México, Vincent Speranza, aseguró que bajo este panorama la inteligencia artificial “ya no es una promesa futura”, sino la "nueva columna vertebral de la innovación”.

“En Latinoamérica, el SaaS se transforma: no vende herramientas, entrega resultados. La nube y la interoperabilidad le permiten a las empresas escalar con flexibilidad, y el usuario está al centro, orquestando servicios con agentes inteligentes que simplifican la complejidad”, concluyó Speranza.