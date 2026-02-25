Descubren una nueva súpertierra en un sistema planetario cercano, a 91 años luz

El hallazgo, publicado en la revista 'Astronomy and Astrophysics', amplía a tres el número de planetas conocidos en este sistema y confirma el valor de las campañas de observación prolongadas para detectar mundos pequeños y de órbita amplia, según ha explicado este miércoles el IAC en un comunicado.

La estrella HD 176986 es conocida por albergar planetas desde 2018, cuando un análisis científico dirigido por el investigador del IAC Alejandro Suárez, también coautor del nuevo estudio, permitió descubrir dos planetas que orbitan a su alrededor con períodos de 6,5 y 16,8 días, denominados HD 176986 b y HD 176986 c, respectivamente.

“Seguimos observando la estrella durante años con instrumentos de última generación y fue muy gratificante cuando, al reunir todas las observaciones, apareció la señal del tercer planeta”, explica Nicola Nari, primer autor del estudio y estudiante de doctorado en el IAC con una beca financiada por Light Bridges S.L.

El nuevo planeta HD176986 d tiene una masa mínima inferior a siete veces la de la Tierra, lo que lo sitúa entre sus dos vecinos del mismo sistema: el planeta más cercano a la estrella, con una masa mínima de cinco veces la terrestre, y el más lejano, que alcanza unas diez veces la masa de nuestro planeta.

HD176986 d completa una vuelta alrededor de su estrella cada 61,4 días, siguiendo una órbita más amplia que la del planeta interior.

Por su tamaño y masa, se clasifica dentro de la categoría de las llamadas supertierras, un tipo de planeta más masivo que la Tierra pero considerablemente más pequeño que los gigantes gaseosos, especifica el IAC.

Solo se conocen una docena de planetas con períodos orbitales superiores a 50 días y masas inferiores a siete veces la de la Tierra, continúa el centro investigador, que precisa que este tipo de mundos resulta especialmente difícil de detectar.

Y la principal razón para ello es que los planetas pequeños y lejanos de su estrella producen señales muy débiles, que requieren un gran número de observaciones y un seguimiento prolongado para poder identificarse con fiabilidad, como ha ocurrido en el caso de HD 176986 d.

“No se han detectado muchas supertierras alrededor de enanas K con períodos orbitales superiores a 50 días, solo un estudio específico de larga duración puede resolver sus señales de órbita amplia y baja amplitud”, señala Alejandro Suárez.

Por su parte Jonay González, coordinador de la investigación en el IAC y coautor de este trabajo, añade que "seguimos observando el objetivo y, al final, la señal apareció".

Una de las tareas más complejas para detectar un nuevo planeta es determinar si la señal encontrada en los datos tiene naturaleza planetaria o si está relacionada con la actividad estelar.

“Realizamos diferentes pruebas para descartar un origen relacionado con la actividad estelar. El planeta superó todas ellas”, afirma Atanas K. Stefanov, estudiante de doctorado del IAC y coautor del artículo.

La detección también se vio favorecida por el uso de técnicas innovadoras que permiten depurar los espectros —los datos de luz de la estrella— y separar mejor los efectos de la actividad estelar y de posibles imperfecciones del instrumento.

Este avance fue posible gracias a la herramienta de análisis YARARA, que corrige las fuentes de ruido que pueden imitar u ocultar una señal planetaria e invalidar la investigación de las señales más débiles, apunta Michael Cretignier, investigador postdoctoral de la Universidad de Oxford, desarrollador de este instrumento y coautor del trabajo.

“Fue emocionante ver que la señal seguía ahí después de la corrección de YARARA, un suspiro de alivio”, comenta Xavier Dumusque, profesor adjunto de la Universidad de Ginebra y coautor del estudio.

El planeta fue descubierto con el método de velocidad radial (RV), que mide el movimiento de la estrella inducido por la atracción gravitatoria de los planetas que orbitan a su alrededor.

Se recopilaron más de 350 noches de observaciones con los espectrógrafos HARPS, ESPRESSO en Chile, en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio de La Silla y en el telescopio VLT del Observatorio de Paranal, respectivamente, así con el HARPS-N, instalado en el Telescopio Nazionale Galileo del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.