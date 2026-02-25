Informe destaca sector TICs de Costa Rica como dinámico y con alto uso de la IA

El estudio Caracterización del Sector TICs Costa Rica 2025 reveló que el 72 % de las empresas del sector exporta sus servicios y el 76 % ya utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa o agentes digitales para apoyar sus operaciones.

"El sector TIC costarricense ya no está compitiendo únicamente en desarrollo tradicional de software, está compitiendo en inteligencia artificial, automatización y soluciones tecnológicas de alto valor agregado. Actualmente, vemos empresas jóvenes, con orientación exportadora y con adopción masiva de IA", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López.

López expresó que "el desafío en el país ya no es crear tecnología, es escalarla: fortalecer talento especializado, facilitar acceso a mercados y consolidar modelos de negocio globales".

La investigación, que analizó una muestra de 86 empresas costarricenses, evidencia que el sector tecnológico costarricense no solo mantiene una fuerte vocación internacional, sino que está incorporando tecnologías 4.0 como computación en la nube, automatización de procesos, analítica de datos e IA, en sus modelos de negocio.

Según el informe, el 33 % de las empresas desarrolla soluciones basadas en IA generativa, mientras que un 37 % realiza actividades formales en el área de IA, incluyendo aprendizaje automático, agentes digitales inteligentes y procesamiento de lenguaje natural.

Además, el 67% comercializa soluciones bajo modelos 'as-a-service' (software como servicio), y el 59% desarrolla software a la medida.

"Esta caracterización nos brinda evidencia concreta sobre el tamaño, capacidades, retos y oportunidades del sector TIC costarricense. En tiempos donde la IA redefine modelos de negocio y mercados, contar con datos sólidos nos permite orientar estratégicamente esfuerzos de formación, internacionalización e innovación", dijo el presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), Adolfo Cruz.

Estados Unidos es el principal mercado de exportación y el país más importante en las proyecciones de ventas de las TICs para el periodo 2025-2026, seguido por Costa Rica y otros países de Centroamérica.