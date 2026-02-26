Menos del 14 % de los países iberoamericanos disponen de regulación específica sobre la IA

"La región avanza de manera desigual en la construcción de marcos regulatorios y políticas públicas para la inteligencia artificial", se lee en el estudio sobre 'El estado de situación de Iberoamérica frente al desarrollo y adopción de la inteligencia artificial', elaborado por la Segib y facilitado a EFE.

El informe ubica a Brasil, Chile y España como "referentes regionales en IA", por tener marcos normativos e institucionales robustos y coherentes, mientras que México, Venezuela, Guatemala y República Dominicana se encuentran en una "fase temprana de desarrollo de sus marcos de inteligencia artificial".

Mientras la mayoría de los 22 países analizados cuentan con normativas relacionadas con privacidad o protección de datos, solo un 45 % de los países iberoamericanos cuentan con políticas públicas orientadas al desarrollo y uso de la IA.

Además, menos del 14 % dispone de regulación específica, lo que supone "una brecha significativa entre la ambición digital y el andamiaje jurídico necesario para materializarla".

Uno de los hallazgos del informe es que existe una "ausencia generalizada" de mecanismos que obliguen a auditar y evaluar los algoritmos de la IA, por lo que hay una limitación en la rendición de cuentas y en la responsabilidad jurídica de las plataformas por posibles daños derivados en el uso de la inteligencia artificial.

En la mayoría de países se detecta que existe también una alta dependencia de actores públicos estatales para impulsar la innovación, la digitalización y el uso de tecnologías. España, Portugal y México son los países con un ecosistema más amplio de actores públicos y privados de IA.

Por otro lado, el nivel de producción científica sobre IA de Iberoamérica es muy bajo comparado con otras regiones en el mundo.

El informe también analiza las capacidades hídricas y de recursos naturales disponibles para el desarrollo y funcionamiento de la IA, y en ese sentido indica que países como Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Argentina destacan por "contar con combinaciones relevantes de recursos energéticos, minerales críticos y disponibilidad hídrica, lo que les otorga un potencial significativo".

Entre las recomendaciones inmediatas, la Segib pide "adoptar una decisión política de alto nivel que eleve la IA a política regional estructural e incorpore el principio de soberanía digital basada en el control estratégico de datos en español y portugués", y desarrollar inventarios de infraestructuras tecnológicas y de recursos naturales estratégicos.