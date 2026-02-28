OpenAI anuncia un acuerdo con el Pentágono sobre el uso de su inteligencia artificial

Según dijo Altman en un comunicado en la red social X, el Pentágono se mostró de acuerdo en respetar los principios de prohibición del uso de su IA en vigilancia masiva a nivel nacional y "responsabilidad humana en decisiones en el uso de la fuerza, incluido en sistemas de armas autónomos".

"El Departamento de Guerra está de acuerdo con estos principios, los refleja en ley y políticas, y lo hemos añadido a nuestro acuerdo", aseguró Altman.

"Le pedimos al Departamento de Guerra que ofrezca los mismo términos a todas las empresas de IA, ya que en nuestra opinión todos deberían estar dispuestos a aceptar. Hemos expresados nuestro deseo de ver una desescalada lejos de acciones gubernamentales y legales y que conduzcan a acuerdos razonables", indicó el cofundador de OpenAI.

Este acuerdo se da después de que OpenAI mostrara solidaridad con Anthropic en su intento de presionar al Pentágono para que le diera garantías que su IA no sería usada para vigilancia de estadounidenses o el uso de armas autónomas, algo que el creador de ChatGPT aseguró que también consideran necesario.

No obstante, tras meses de negociaciones y una tensa reunión entre Dario Amodei, CEO de Anthropic, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ambas partes no consiguieron acercar posturas para esos límites de uso de su modelo Claude.

Esta misma tarde Anthropic aseguró que no cederá en su intento de que el Pentágono se comprometa a no usar su tecnología en vigilancia de estadounidenses y sistemas de armamento autónomo.

Hegseth acusó poco antes a Anthropic de "arrogancia" y prometió terminar con unos 200 millones de dólares en contratos de Defensa con la empresa e incluso declararla un "riesgo a la cadena de suministro", algo que vetaría a Anthropic de acceso a nuevos contratos y que está reservado normalmente para compañías de naciones adversarias.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en la red social Truth que Anthropic es una empresa de "la izquierda radical" y ordenó que todos los contratos con el Gobierno federal y con la tecnológica sean cerrados inmediatamente con un período de transición de seis meses.

Empleados de Google, Amazon y Microsoft también mostraron su solidaridad con la postura de Anthropic de negarse a permitir que su tecnología, que, por ejemplo, fue usada en la planificación de la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero, sea usada para espionaje interno y armas totalmente autónomas.

El acuerdo con Sam Altman anunciado esta noche podría servir para crear unas normas básicas en el cada vez más extendido uso de la IA en decisiones militares y análisis, después de que en los últimos meses se haya intensificado el debate en Silicon Valley sobre el alcance de estas herramientas para la defensa y en escenarios de combate.