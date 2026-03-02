España es el segundo país europeo con más representación femenina entre los inventores

El informe, publicado pocos días antes del Día Internacional de la Mujer, muestra no obstante una fotografía mixta a nivel europeo, ya que la proporción de mujeres entre los inventores en el Viejo Continente solo ha aumentado ligeramente en los últimos años, del 13 % en 2019 al 13,8 % en 2022.

La OEP explica que, aunque la presencia femenina en los equipos de inventores es cada vez mayor, las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de figurar como inventoras individuales, "lo que pone de relieve la persistencia de barreras estructurales".

En el caso de España, entre 2018 y 2022 la Tasa de Mujeres Inventoras (WIR, por sus siglas en inglés), utilizada en el estudio, alcanzó el 24,7 %, lo que sitúa al país como el segundo con mayor participación femenina entre los principales países europeos.

Por segmentos, en el ámbito del emprendimiento tecnológico, España ocupa el primer lugar, con un 19,2 % de mujeres fundadoras en empresas emergentes con solicitudes de patentes europeas y en participación femenina en invenciones es solo superada por Portugal (26,9 %).

Dentro de España, la provincia de Barcelona destaca como uno de los principales polos europeos de innovación en materia de mujeres inventoras, ya que ocupa el segundo lugar entre los clústeres tecnológicos europeos con mayor proporción de mujeres.

Ello "subraya el papel de los grandes ecosistemas metropolitanos en el impulso de la participación femenina en actividades de patentes y en la innovación de vanguardia", señala la OEP.

Incluso al tener en cuenta las diferencias por especialización tecnológica y perfiles de solicitantes, España mantiene una ventaja estructural de más de 7 puntos porcentuales sobre la media europea.

"Este factor apunta a la existencia de factores institucionales y económicos que favorecen una mayor participación femenina en comparación con otros países europeos", indica la OEP.

Además, a diferencia de la mayoría de los países europeos, en España las empresas emergentes que solicitan patentes muestran una mayor representación femenina (24,7 %) que aquellas que no patentan (23,5 %), lo que refuerza el vínculo entre innovación tecnológica y liderazgo femenino dentro del ecosistema emprendedor nacional.

A escala europea, solo el 13,5 % de las empresas emergentes con patentes cuentan con al menos una mujer entre sus fundadores y las diferencias entre países europeos son notables, explica la oficina.

Así, mientras España, Portugal e Irlanda registran las tasas de participación más elevadas, Países Bajos, Austria y Alemania presentan las más bajas.

Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a escala europea entre los titulados de doctorado que patentan, a pesar la alta proporción de doctorandas, aunque en el caso de España fue la más baja entre los siete países europeos analizados.

Durante el periodo 2011-2020, la brecha de género a nivel doctoral se situó en el 5,4 %, lo que representa una ligera mejora frente al 5,6 % registrado en 2000-2010.

"Existe un beneficio evidente para Europa en impulsar la participación de las mujeres en la innovación", dijo en un comunicado el presidente de la OEP, António Campinos, quien subrayó que "la diversidad no es un valor accesorio, sino un motor clave de la innovación disruptiva".