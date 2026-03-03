Una peculiar mandíbula fósil permite descubrir un tetrápodo de hace 275 millones de años

El equipo, formado entre otros por investigadores del Museo Field (EE. UU.) y la Universidad de Buenos Aires, considera que este animal era un fósil viviente en su época, pues era un miembro remanente del linaje de los tetrápodos primitivos, incluso después de que evolucionaran otros más nuevos y modernos.

La nueva especie descrita proviene de un antiguo linaje que no se sabía que había sobrevivido y es “un animal realmente extraño”, especialmente por la rara torsión que tiene en la mandíbula y que los investigadores descartaron que se tratara de algún tipo de malformación, según Jason Pardo, del Field Museum.

Las nueve mandíbulas encontradas -todas ellas inferiores- tienen la misma torsión, incluso las que están muy conservadas, por lo que no se trata de una deformación, “sino simplemente de la forma en que estaba hecho el animal”.

Los científicos aún no han encontrado los huesos que formarían la mandíbula superior, pero imaginan que en ella los dientes y dentículos estaban orientados de manera similar a los de la inferior.

“Creemos que los dentículos de la mandíbula inferior rozaban contra dientes similares situados en la parte superior de la boca. Los dientes habrían rechinado entre sí, creando una forma relativamente única de alimentarse”, explicó Pardo.

En general, los dientes que pueden rechinar se utilizan para triturar materia vegetal, por lo que se alimentaba de plantas, al menos parte del tiempo.

El descubrimiento de este tetrápodo primitivo ayuda a los científicos a llenar grandes lagunas en el registro paleontológico, pues se han encontrado muy pocos fósiles animales de ese periodo que hubieran vivido en Gondwana, el supercontinente que incluía gran parte de Sudamérica, África, Australia y la Antártida.