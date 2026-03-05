La defensa y la seguridad ganan espacio en el MWC en plena tensión geopolítica

Redes 5G tácticas para operaciones militares o de emergencia, sistemas para coordinar drones y vehículos autónomos, y soluciones de cierseguridad para infraestructuras críticas conviven este año con móviles de última generación y robots humanoides con aplicaciones, por ahora, más industriales y sociales que bélicas.

Muchas de esas soluciones se apoyan en redes de banda ancha y satélites con posibilidades de uso dual (civil y militar), que dejan obsoletas a las radios profesionales, al incorporar la posibilidad de transmitir datos, vídeo y telemetría, así como en las nuevas capacidades que ofrece la inteligencia artificial.

Telefónica es una de las compañías que mostró en el Mobile su propuesta en el terreno de la seguridad, con una experiencia llamada 'Mission-Critical Dome' (cúpula para misiones críticas) en la que los visitantes asisten a la gestión de una situación de emergencia conectando en tiempo real distintas localizaciones de Barcelona.

En un escenario crítico, la compañía puede desplegar en menos de una hora una "burbuja táctica 5G" que proporciona conectividad en tierra, mar y aire, alimentada por generadores autónomos, y permite coordinar a los servicios de emergencia.

En colaboración con el Ministerio de Defensa, Telefónica integrará este mes un Centro de Ciberdefensa 5G en la ‘NATO Digital Foundry’, una iniciativa destinada a impulsar la adopción de tecnologías avanzadas de defensa en el marco de la Alianza Atlántica.

Compañías como Ericsson también mostraron en el MWC sus propuestas para redes de comunicaciones críticas, diseñadas para maximizar la fiabilidad e incorporar soluciones de ciberseguridad integradas basadas en la inteligencia artificial.

Para buscar soluciones que permitan mantener las comunicaciones en escenarios críticos, la empresa Neutral Wireless llevó al Mobile su propuesta de red privada que puede desplegarse desde plataformas móviles y aerotransportadas.

Aunque la base de su oferta está pensada para facilitar retransmisiones en directo y conexiones en grandes eventos, la actual deriva del mercado lleva a la empresa a subrayar que su propuesta es útil también en situaciones de emergencia.

La compañía de torres de comunicaciones Cellnex incluyó también en su propuesta en el MWC el ámbito de la seguridad y las emergencias, con sistemas capaces de continuar funcionando durante catástrofes climáticas y situaciones de cortes de energía.

Indra llevó al MWC su ecosistema de inteligencia artificial IndraMind, una plataforma concebida para apoyar la toma de decisiones en ámbitos de seguridad y defensa cada vez más complejos.

La compañía la define como una IA "soberana" desarrollada para proteger a ciudadanos, territorios, infraestructuras y activos críticos, tanto físicos como digitales.

La propuesta funciona como un "cerebro digital" capaz de integrar grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples fuentes y transformarlos en conocimiento operativo para apoyar la toma de decisiones en sistemas críticos.

La firma estadounidense de ciberseguridad Palo Alto participa en el Mobile con soluciones para proteger redes y entornos empresariales, en un contexto en el que los ataques informáticos se han consolidado como una de las amenazas ligadas a los conflictos geopolíticos.

Coincidiendo con la celebración del congreso en Barcelona, la unidad de inteligencia de la compañía alertó de un posible incremento de ataques cibernéticos ligados a grupos alineados con Irán, tras la escalada bélica desencadenada por los ataques de EE.UU. Unidos e Israel a ese país.

En paralelo, varias empresas pusieron el foco en el desarrollo de cifrado resistente a la computación cuántica, una tecnología que busca anticiparse a la amenaza que supondrán los futuros ordenadores cuánticos para los sistemas actuales de encriptación.

En este ámbito, la china Huawei presentó su solución para incorporar cifrado cuántico directamente en la infraestructura de red y reducir la necesidad de equipos adicionales al hacer la transición hacia redes seguras frente a las futuras amenazas.