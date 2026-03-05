La inteligencia artificial supone un riesgo para el mundo si no se regula, dice Santos

"En la inteligencia artificial, que es uno de los riesgos existenciales del planeta, ahora es una competencia ver quién gana la carrera en lugar de cooperar para ver cómo se regula", dijo Santos en una entrevista con EFE.

El expresidente añadió que uno de los peligros está en el uso militar de la inteligencia artificial, cada vez más empleada con propósitos bélicos.

"Miren lo que está pasando con los drones en Ucrania. Eso todo es con inteligencia artificial, que no es invulnerable. Y si llegamos a depender de que la inteligencia artificial pueda oprimir el botón de una bomba nuclear, pues estamos perdidos", agregó el nobel de la paz de 2016.

Al comentar el potencial riesgo nuclear de la guerra en Irán, Santos relató que el año pasado le correspondió "develar lo que llaman el reloj del juicio final" y adelantar la manecilla de 90 a 89 segundos para la medianoche, lo más cerca que se había estado de la destrucción del planeta en 77 años.

El motivo que le dieron los científicos para ese peligroso acercamiento fue que "el riesgo de un incidente nuclear ha aumentado vertiginosamente por el número de bombas nucleares que se han producido, por la tecnología que se ha generado para lanzar los misiles, por el número de países que hoy tienen bombas nucleares y por la inteligencia artificial".

"A comienzos de este año volvieron a mover la manecilla, la cambiaron a 85 segundos, y volvieron a repetir: 'porque el riesgo nuclear ha aumentado'", agregó.

Según el expresidente, mientras más conversa con los expertos, "más se da cuenta uno de que no sabemos bien para dónde va" la inteligencia artificial.

"Lo que sí sabemos es que tenemos que tratar de encauzarla para beneficio de la humanidad y prevenir que se convierta en algo que sea perjudicial", afirmó al señalar que se puede hacer "algo parecido a lo que discutieron Einstein y Oppenheimer con la tecnología nuclear" después del lanzamiento de las primera bombas atómicas.

Con ese propósito, The Elders, el grupo de líderes mundiales creado en 2007 por Nelson Mandela y presidido por Santos, convocó para finales de este mes en Londres una reunión con cerca de 15 expertos de diferentes países para que les ilustren "sobre qué posición debemos tener frente a la inteligencia artificial porque todos estamos confundidos" con esa tecnología.

"Todos los días sale una teoría nueva, todos los días sale una propuesta nueva", expresó el nobel de paz, quien dijo que incluso el presidente de una empresa tecnológica le comentó el año pasado en San Francisco (EE.UU.) la necesidad de "proteger al ser humano de la inteligencia artificial".