Barrabrava y agente de PMT: detienen a funcionario implicado en incidentes del Superclásico

La Policía Nacional detuvo en la mañana de este jueves a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, en el marco de la investigación por los incidentes registrados el pasado domingo en el estadio Defensores del Chaco, que derivaron en la suspensión del Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño.

El detenido fue identificado como Nicolás Guido Fariña Coluchi (37), quien fue detenido cuando se disponía a ingresar a su lugar de trabajo, en la base de PMT ubicada entre General Santos y Eusebio Ayala.

Al momento de la detención, el agente vestía el uniforme institucional, conforme se puede ver en las imágenes compartidas por la Policía.

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Videos lo ubican agrediendo a un antidisturbios

Las grabaciones fueron clave para la identificación del sospechoso, en el marco del análisis de evidencias audiovisuales realizado por los investigadores.

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De acuerdo con imágenes difundidas por la Policía, Fariña aparece con short blanco y sin remera —prenda que habría utilizado para cubrir parcialmente su rostro— mientras propina varias patadas a un agente antidisturbios.

El uniformado agredido había caído en las graderías norte del estadio y fue rodeado por barrabravas de Cerro Porteño, quienes lo golpearon mientras se encontraba sin apoyo inmediato de otros efectivos. Posteriormente, el agente fue auxiliado por otros hinchas.

Anuncian conferencia de prensa sobre nuevas detenciones

La Policía Nacional anunció una conferencia de prensa para este jueves a las 07:15 en la sede del Departamento de Hechos Punibles, donde se brindarán detalles sobre las últimas detenciones vinculadas a los disturbios.

Se espera que las autoridades informen sobre la captura del agente de la PMT, así como la detención de Diego Isabelino Vera (32), quien contaba con una orden de captura pendiente por perturbación a la paz pública.

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Vera también habría sido identificado en imágenes participando en agresiones contra efectivos antidisturbios dentro del estadio.