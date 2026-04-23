Los primeros 16 extranjeros rechazados por Estados Unidos ya están en Paraguay

Jorge Kronawetter, titular de la Dirección de Migraciones, informó que cerca de la 1:00 de este jueves llegaron a nuestro país 16 personas que forman parte del primer contingente de migrantes a los que Estados Unidos les denegó el ingreso. La Cancillería Nacional recibió los datos de 25 personas cuyo arribo estaba previsto en el marco del acuerdo, pero, de este grupo, nueve no reunían los requisitos para ser admitidos en Paraguay.

“De esas 25 personas, nosotros hicimos todo un chequeo de seguridad (…) A estas personas se les hizo un chequeo mucho más allá de ese simple chequeo que se suele hacer con las personas normales por la necesidad de resguardar la seguridad nacional en relación a quiénes eran estas personas. Dentro de ese chequeo hemos advertido la necesidad de reforzar la documentación de nueve personas”, explicó Kronawetter.

El funcionario añadió que Migraciones informó pertinentemente a la Cancillería Nacional que remitió la comunicación a sus pares en Estados Unidos. De ese modo, estas nueve personas no fueron embarcadas y, por ende, no vinieron a Paraguay.

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Garantizan que migrantes no tienen antecedentes

Kronawetter destacó que se contó con la colaboración de todas las agencias migratorias y policiales de los países de donde son originarios estos migrantes y, en ese sentido, aseveró que se pudo constatar que ninguna de estas personas cuenta con antecedentes.

“En uso de nuestras atribuciones y sin renunciar a nuestra soberanía hemos rechazado a las personas que creíamos que no tenían las condiciones para ingresar; por eso ingresaron estas 16 (…) Estamos en condiciones de asegurar que están cien por ciento chequeadas las identidades y que no tienen antecedentes ni en su país de origen, ni en Interpol ni en Estados Unidos”, aseguró.

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¿De qué países provienen los migrantes admitidos?

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Kronawetter dijo que -a priori- estas 16 personas no tendrían intenciones de quedarse en el país, según lo habrían manifestado en la entrevista que tuvieron minutos después de su arribo.

“Todos estaban con intenciones de volver y muchos con muchas ansias de volver lo antes posible a sus respectivos países. Como se dijo desde un comienzo, nosotros nos constituimos en un país de retorno seguro para estas personas. Ellos van a estar en libertad, lo que sí estamos haciendo a través de la OIM es poder acelerar todos los trámites para que todas las personas que hayan decidido volver, ya lo puedan hacer de manera inmediata”, dijo.

La autoridad indicó que el próximo contingente de extranjeros estará llegando a Paraguay en el mes de mayo.

La Dirección de Migraciones destaca en un comunicado difundido este martes que, conforme al artículo 86 de la Ley N° 6984/2022 de Migraciones, los datos de las personas migrantes que forman parte de este proceso deben ser tratados con estricta confidencialidad, por lo que no se brindarán detalles que permitan su individualización, en atención al carácter humanitario del mecanismo de cooperación y a la protección de sus derechos.

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