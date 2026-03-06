Indonesia prohíbe desde el 28 de marzo el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

"Esta decisión se tomó debido a que las amenazas en el espacio digital para los niños son cada vez más reales: pornografía, ciberacoso, fraude en línea e incluso adicción digital", declaró Meutya Hafid, ministra de Comunicación y Asuntos Digitales.

Yakarta ya había anunciado en febrero que iba a adoptar esta postura, si bien no marcó una fecha para el inicio ni aportó detalles sobre las razones o los portales afectados.

La ministra apuntó, en un discurso publicado en las redes sociales, que la implementación de la medida "se llevará a cabo por etapas", comenzando con plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox.

"Entendemos que esta política puede causar incomodidad inicial. Sin embargo, el gobierno no puede permanecer en silencio cuando el futuro de la infancia está en juego", aseguró Hafid, al remarcar que la responsabilidad de la protección infantil recaerá sobre las plataformas "para que los padres no tengan que afrontar este desafío solos".

Asimismo, la normativa señala que el nivel de riesgo de cada plataforma estará definido por aspectos como la posibilidad de establecer contacto con personas desconocidas; la exposición a contenido pornográfico o violento; la amenaza a la seguridad de los datos personales; la posible adicción y trastornos de salud.

Este marco contempla un sistema de sanciones para las empresas que incumplan el nuevo esquema, así como la suspensión temporal del servicio o su cierre definitivo.

A diferencia de Australia, donde el veto a menores de 16 años se implementó el pasado diciembre, Indonesia prevé dejar un margen de acción a algunas redes sociales para que adolescentes de entre 13 y 16 años puedan seguirlas usando, siempre que terminen siendo consideradas de bajo riesgo y con el consentimiento de algún adulto.

El archipiélago, la mayor economía del Sudeste Asiático, se alista para poner en marcha este nuevo sistema mientras Malasia prepara un veto similar. En Europa, Francia y Reino Unido han dado pasos para reforzar los controles de edad y España planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías.

"La tecnología debe humanizar a las personas, no sacrificar la infancia de nuestros hijos", sentenció la ministra.