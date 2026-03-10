Rusia lanzará primer módulo de la nueva estación espacial en 2028 cuando se retire la EEI

"Tenemos previsto lanzar el primer módulo en 2028 desde el cosmódromo de Baikonur", afirmó en una entrevista a la revista rusa Razvedchik.

A la vez, adelantó que "todavía quedan varios años de explotación conjunta de la EEI" y señaló que "en 2028 comenzaremos a bajar paulatinamente la órbita de la estación hasta su hundimiento, que deberá ser en 2030".

En particular, sobre la nueva estación señaló que esta será puesta en una órbita con una inclinación de 51,6 grados pese a que anteriormente estaba prevista una inclinación de 96,8 grados.

"Entre las ventajas de la anterior estaba la posibilidad del control y observación de la Ruta Marítima del Norte. Pero la agrupación satelital creada (...) para la teledetección de esta zona y el Ártico es capaz de garantizar el cumplimiento de estas tareas", dijo.

En cambio, la inclinación de 51,6 grados "es usada por los principales países participantes de los programas tripulados espaciales, lo cual crea mas posibilidades para llevar a cabo proyectos conjuntos internacionales", sostuvo.

La plataforma espacial, habitada desde noviembre de 2000, ya ha cumplido 25 años de vida útil, diez más que los previstos 15 años.

El trabajo en la EEI, un proyecto en el que participan 16 países, no se ha visto afectado por el antagonismo geopolítico provocado principalmente por la guerra en Ucrania.

Cerca de 300 personas de 26 países han visitado la estación, lo que incluye tanto especialistas como turistas e incluso los actores de una película rusa que se rodó en la plataforma orbital.

Ante la prevista retirada de la EEI, Rusia anunció la creación de la Estación Orbital Rusa (ROS, por sus siglas en ruso).