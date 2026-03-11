El agente de IA OpenClaw se dispara en popularidad en China pese a alertas de seguridad

OpenClaw es un programa de código abierto que conecta modelos de lenguaje con un ordenador para ejecutar acciones directamente en el sistema.

Mediante instrucciones del usuario, el agente puede realizar tareas como gestionar archivos, enviar correos electrónicos, procesar datos o utilizar programas autónomamente.

El proyecto, creado por el programador austríaco Peter Steinberger, se ha difundido con rapidez en comunidades tecnológicas chinas.

La popularidad del sistema se refleja en la proliferación de guías de instalación, tutoriales y encuentros de usuarios para aprender a configurarlo en plataformas de comercio electrónico como Taobao, donde se ofrecen instalaciones a distancia por unos 120 yuanes (15 euros).

En redes sociales y foros tecnológicos chinos se han multiplicado los manuales y los videos explicativos para desplegar el agente en ordenadores personales o servidores.

Al mismo tiempo, comunidades de desarrolladores y aficionados organizan encuentros presenciales para instalar y probar el sistema de forma colectiva.

Algunos internautas han expresado cautela: "Da un poco de miedo que necesite tantos permisos en el ordenador", escribió un usuario en la plataforma Weibo.

Otros destacan su potencial: "Lo llevo usando un mes y consume bastante energía, pero su mayor ventaja es que no tiene barreras de lenguaje: cualquier idea se puede intentar que la ejecute", comentó otro internauta.

El Ministerio de Industria y Tecnología de China avisó recientemente de que algunas implementaciones de OpenClaw pueden presentar "riesgos elevados de ciberseguridad" si se configuran incorrectamente.

En un aviso publicado por la Plataforma Nacional de Intercambio de Información sobre Amenazas y Vulnerabilidades de Ciberseguridad, se señaló que ciertas configuraciones por defecto del sistema pueden facilitar ataques informáticos o filtraciones de información.

Mientras, el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Internet alertó de que el rápido aumento de descargas y uso del sistema, junto con configuraciones de seguridad consideradas débiles, puede facilitar que atacantes obtengan "control total" de los equipos si se explotan vulnerabilidades.

Entre los riesgos señalados se encuentran ataques de "inyección de instrucciones", instalación de extensiones maliciosas o errores de interpretación de órdenes que podrían provocar la eliminación de archivos o la exposición de datos sensibles.

"Es mejor probarlo en un ordenador completamente nuevo", recomendaba un internauta en Weibo.

Empresas como Zhipu AI o ByteDance ya han presentado versiones propias o servicios basados en OpenClaw, mientras plataformas de computación en la nube como Alibaba Cloud ofrecen herramientas para desplegar agentes similares.

Este auge se enmarca en el rápido desarrollo de la IA en China, donde proliferan modelos de lenguaje de empresas como Baidu, Alibaba, DeepSeek o Tencent, que han mostrado capacidades comparables a las de sistemas estadounidenses a menudo a un menor costo, aunque persisten dudas acerca de la viabilidad de su expansión por la censura ejercida por las autoridades.