España acoge la primera gran exposición sobre los españoles que liberaron París en 1944

Titulada '1945. Libération. Tras las huellas de La Nueve', la muestra estará abierta hasta el 12 de junio e intenta aportar una "nueva mirada libre de prejuicios, pero con rigor", en un momento en el que "la sociedad demanda más historia, pero consume revisionismos", según el historiador Diego Gaspar, comisario de la exposición.

La muestra, junto al Palacio Real, exhibe el semioruga blindado 'Guadalajara', primer vehículo blindado en llegar a la plaza del Ayuntamiento de París aquel histórico 24 de agosto, en el que los aliados expulsaron a los nazis de la capital francesa tras algo más de cuatro años de ocupación.

También forman parte de la muestra una serie de paneles fotográficos, textos y un audiovisual a doble gran pantalla en el que, con ayuda de inteligencia artificial, los retratos de los soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial cobran vida para explicar las batallas en las que participaron.

La Nueve era la Novena Compañía del Regimiento de Marcha de Chad, parte de la 2 División Blindada del Ejército francés, y estaba formada casi en su totalidad por españoles exiliados tras la Guerra Civil (1936-39) y que habían combatido en el bando republicano.

Tras la contienda española se refugiaron en Francia y se unieron a la lucha internacional contra el nazismo junto a otros miles de españoles que lucharon en otras unidades militares francesas en la Resistencia en el interior de ese país.

La Nueve estaba comandada por el capitán francés Raymond Dronne pero su adjunto era el teniente español Amado Granell, que fue el primer oficial aliado que entró en el Ayuntamiento de París en el día de la liberación. .

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática español, Ángel Víctor Torres, inauguró la exposición, junto a la viceministra de las Fuerzas Armadas francesa, Alice Rufo.

En su discurso, Torres exaltó el pacifismo como "único camino", pese a haberse "roto los principios del derecho internacional", y dijo que La Nueve "encarna la esencia de lo que significa ser demócrata y resistir a la tiranía".

La exposición es "un homenaje a la historia verdadera, a la paz y a la libertad", además de "un ejercicio de gratitud" a los "rojos españoles" que liberaron París.

Recalcó que "recorrer las vidas de los protagonistas y saber por qué lucharon" proporciona "herramientas de incalculable valor para afrontar un momento como el actual, en el que parece que se han roto los principios del derecho internacional y los valores surgidos tras la Segunda Guerra Mundial".

Por su parte, Rufo ensalzó "el heroísmo y el coraje" de "los hombres de La Nueve", que formaron parte del "gran ejército heterogéneo de la Resistencia francesa", además de destacar la "memoria compartida" y el "fuerte vínculo" entre españoles y franceses, unidos en "la defensa de las libertades, el respeto al derecho internacional y la protección de la dignidad humana".