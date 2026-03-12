FooQai: inteligencia artificial para comer mejor

El programa Gastronomy Open Ecosystem (GOe) del Basque Culinary Center cuenta con el apoyo del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y de Hazi Fundazioa, y busca impulsar proyectos innovadores que transformen el sistema alimentario.

GOe es un hub de innovación gastronómica que conecta a investigadores, emprendedores y empresas con el objetivo de promover una alimentación saludable, sostenible y sabrosa. El proyecto pretende crear un ecosistema internacional en el que converjan ciencia, tecnología y gastronomía.

La competición se celebró en el marco de OTR Boston, un encuentro organizado junto a Venture Café que reunió a expertos del ecosistema de innovación de la ciudad, investigadores y emprendedores del sector alimentario.

La empresa ganadora, representada en el evento por Rich Spada, presentó su plataforma PlateScan, un sistema basado en visión artificial y sensores que permite analizar cada plato antes de que salga de la cocina para controlar porciones, estandarizar la presentación y optimizar los costes de los restaurantes.

La tecnología funciona mediante una estación de escaneo instalada en la línea de salida de la cocina. Cada plato es fotografiado y pesado automáticamente, y el software compara esos datos con los estándares definidos por el restaurante para detectar desviaciones en tiempo real.

De esta forma, el sistema permite convertir cada plato en un punto de datos medible y detectar diferencias en el tamaño de las porciones o en la presentación, dos factores que pueden afectar tanto a la experiencia del cliente como a los márgenes económicos del negocio.

Según Spada, el objetivo es ayudar a las cocinas profesionales a mejorar la consistencia de los platos y reducir el desperdicio alimentario, uno de los principales retos del sector de la restauración.

En una prueba piloto citada por la compañía, el análisis de miles de platos en un restaurante permitió detectar que las raciones servidas eran significativamente mayores de lo previsto, lo que llevó a ajustar las cantidades y reducir el desperdicio.

El sistema también genera informes analíticos que permiten a los responsables de cocina comparar la ejecución de los platos entre distintos turnos o equipos de trabajo, lo que facilita mejorar los procesos internos y mantener estándares de calidad constantes.

Durante el concurso también presentaron sus proyectos otras tres empresas emergentes.

La ‘startup’ Bluana desarrolla alternativas vegetales a productos del mar, como sashimi elaborado a partir de ingredientes de origen vegetal, con el objetivo de ofrecer una opción sostenible que reduzca la presión sobre los recursos oceánicos.

Por su parte, Maker’s Edge aplica inteligencia artificial basada en agentes a procesos industriales como la gestión de calidad, el cumplimiento normativo o la automatización de procesos, mediante una plataforma que se integra en sistemas de producción ya existentes.

La cuarta finalista, Allie Foods, produce helados vegetales con menor contenido de azúcar que buscan ofrecer una alternativa más sostenible y saludable a los helados tradicionales, manteniendo una textura cremosa y un perfil de sabor similar al de los productos lácteos.

El evento incluyó además una conferencia científica titulada ‘AI in Gastronomy’, impartida por el investigador Eneko Axpe, quien explicó cómo la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo de nuevos alimentos, a la optimización de procesos en cocina y a la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles.

Durante la jornada participaron también representantes del ecosistema de innovación de Boston, entre ellos Sofi Aguilera, de SVG Ventures, y Katie Stebbins, de Tufts University, que analizaron el papel de universidades, fondos de inversión y aceleradoras en el desarrollo de nuevas empresas del sector alimentario.

La jornada concluyó con el anuncio del ganador del desafío emprendedor y una sesión de degustación y networking entre investigadores, inversores y profesionales del sector gastronómico interesados en explorar las intersecciones entre ciencia, tecnología y alimentación.