Google Maps puede conversar con los usuarios y responder a consultas complejas gracia a IA

La nueva función se llama Ask Maps (Pregunta a mapas) y está diseñada con la IA de la compañía, Gemini, para que la aplicación sea capaz de responder a las preguntas de los usuarios "con una conversación", según anota en un comunicado la vicepresidenta y directora general de Google Maps, Miriam Daniel, quien describió esta nueva función como "la mayor actualización de navegación en más de una década".

"Ahora puedes preguntar cosas como: 'Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer una larga fila para un café?' o '¿Hay alguna cancha de tenis pública con luces donde pueda jugar esta noche?'. Antes, encontrar esta información implicaba mucha investigación y revisar reseñas. Ahora, puedes simplemente pulsar el botón 'Ask Maps' y obtener respuestas a tus preguntas de forma conversacional, con un mapa personalizado que te ayudará a visualizar tus opciones",dice Daniel.

Después de hacer la pregunta, los usuarios recibirán "indicaciones claras, tiempo estimado de llegada y consejos de expertos", que se basan en las reseñas del lugar.

Esta herramienta, ya disponible en Estados Unidos e India para dispositivos iOS y Android, y "próximamente" estará disponibles también para ordenadores.

La compañía también lanzó hoy 'Navegación Inmersiva', función que utiliza modelos de IA para analizar imágenes de Street View y fotografías aéreas.

El resultado es un mapa en 3D que refleja edificios, carriles, semáforos y pasos peatonales de forma detallada, lo que permite al conductor anticipar giros complejos con mayor precisión.

Por último, Google presentó hoy 'Groundsource', una metodología basada en IA diseñada para mejorar la resiliencia ante desastres naturales.

El vicepresidente de Investigación de la firma, Yossi Matias, informó en un comunicado que han utilizado Gemini para analizar décadas de informes públicos y crear un registro histórico de 2,6 millones de inundaciones en 150 países.

Este conjunto de datos ha permitido entrenar un modelo capaz de predecir inundaciones repentinas en zonas urbanas con hasta 24 horas de antelación.