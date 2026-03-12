WhatsApp toma el control, Anthropic vs. el Pentágono y otros clics tecnológicos en América

WhatsApp anunció que, "con el aporte de familias y expertos”, lanzará próximamente las nuevas configuraciones estrictas que permitirán a padres de familia o tutores administrar la aplicación de mensajería para preadolescentes, que limitarán su experiencia en mensajes y llamadas.

Estas cuentas deben ser creadas y administradas activamente por los familiares, tendrán que permanecer vinculadas a sus propias cuentas e incluyen controles parentales y opciones de guía a sus hijos menores en las primeras experiencias con los mensajes, informó la aplicación de Meta.

La tecnológica Anthropic demandó al Gobierno de Donald Trump por designarla como riesgo nacional en la cadena de suministro, después de que ella se negara a ceder su IA al Departamento de Guerra, argumentando ante un tribunal federal de California de que los servicios de la IA deben usarse para maximizar "los resultados positivos para la humanidad", ser "seguros y responsables".

Anthropic, creadora del asistente Claude, afirmó que el Gobierno tomó represalias contra la empresa por buscar que el uso de su tecnología no sea para espiar a estadounidenses o para armas completamente autónomas.

Si en Anthropic llueve, en OpeaAI diluvia con la renuncia de la directora de la división de Robótica, Caitlin Kalinowski, debido, dijo, a las preocupaciones éticas sobre el reciente acuerdo firmado por la tecnológica con el Pentágono para integrar la tecnología a la maquinaria bélica de EE.UU., advirtiendo en X de que el despliegue de IA en el aparato de defensa carece de las salvaguardas necesarias.

La ingeniera habló de "principios" y agregó que "la vigilancia de estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecían más deliberación de la que recibieron".

Varios informes señalan el amplio uso de la IA por parte de EE.UU. e Israel en los ataques contra Irán lo que ha disparado las alarmas sobre cómo estas tecnologías estarían acelerando la selección de objetivos, la ejecución de ataques, y los riesgos de que errores algorítmicos lleven a tragedias con civiles.

Según medios como The Washington Post, el proyecto Maven -la iniciativa de "guerra algorítmica", ahora bajo la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial- usa IA para revisar imágenes de drones y satélites, detectar posibles objetivos y marcarlos en mapas, de modo que los mandos dispongan de listas de blancos generadas por algoritmos que, según el Pentágono, son revisadas después por personal humano.

Amazon sufrió esta semana varios incidentes técnicos "de alta gravedad" relacionados con la programación y herramientas de código asistidas por IA, que necesitaron de un "análisis profundo" de sus ingenieros, según varios medios especializados.

La compañía respondió que estuvieron relacionados con "una implementación de código de software" que causó las caídas de algunos sistemas de comercio durante varias horas el jueves pasado, cuando los compradores del sitio web y de la aplicación no podían finalizar sus pedidos, acceder a información de sus cuentas ni ver los precios de los productos.

Oracle y OpenAI no expandirán el megacentro de datos de IA que estaban construyendo en el oeste de Texas, después de que las negociaciones se estancaran por meses sobre el financiamiento por 500.000 millones de dólares del proyecto 'Stargate' y cambios en las necesidades de OpenAI para sus operaciones, según informó Bloomberg.

Meta Platforms Inc., matriz de Facebook e Instagram, analiza ahora la posibilidad de ocupar el terreno y estaría estudiando arrendar el sitio al desarrollador Crusoe.

La estatal chilena Codelco y Microsoft firmaron un acuerdo para acelerar la integración de la IA y la analítica avanzada en la minería, ya que, según la mayor cuprífera del mundo, se debe procesar y considerar "grandes volúmenes de datos en las operaciones".

La alianza tendrá una vigencia inicial de 18 meses, señaló Tito Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica, y "refleja el potencial que la inteligencia artificial representa para impulsar el desarrollo del sector", con el objetivo de "operaciones más autónomas", la automatización y la ciberseguridad.

Google sacó el nuevo Pixel 10a, la versión más económica de su línea de teléfonos inteligentes, por 499 dólares. Un modelo similar al Pixel 9a, pero sin la protuberancia de la cámara trasera, con una batería de 5.100 mAh y una mejora a 30 W en la velocidad de carga por cable.

Por su parte, Apple presentó el nuevo iPhone 17e por 599 dólares, con "un diseño robusto" y "ligero", que cuenta con el chip A19 y un módem C1X, que, según la compañía, ofrece "mayor velocidad y eficiencia energética", además de incorporar una cámara Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo x2, para fotos y videos en 4K.