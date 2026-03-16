El asteroide Ryugu contiene las cinco nucleobases presenentes en el ADN y el ARN

Las nucleobases son componentes esenciales del ADN y el ARN, los 'ladrillos' sobre los que se sustenta la vida en la Tierra. Encontrarlas en material extraterrestre ayuda a los científicos a entender cómo se forman estos compuestos en ausencia de vida y cómo se transportan por el Sistema Solar.

Primero analizaron las dos muestras de Ryugu recolectadas por la misión Hayabusa 2 y detectaron las cinco nucleobases canónicas —adenina, guanina, citosina, timina y uracilo— en ambas muestras.

Después, compararon los resultados con los de los meteoritos Murchison y Orgueil y con las muestras del asteroide Bennu y hallaron diferencias significativas en las abundancias relativas de las nucleobases.

Ryugu contiene cantidades aproximadamente comparables de nucleobases de purina (adenina y guanina) y nucleobases de pirimidina (citosina, timina y uracilo), mientras que Murchison tiene más nucleobases de purina y las muestras de Bennu y Orgueil son más ricas en nucleobases de pirimidina.

Para los autores, estos resultados reflejan las diferentes historias químicas, ambientales y evolutivas de sus respectivos cuerpos parentales.

Encontrar estas nucleobases en materiales de asteroides y meteoritos, a pesar de sus diferencias químicas, "demuestra su presencia generalizada en todo el Sistema Solar y refuerza la hipótesis de que los asteroides carbonáceos contribuyeron al inventario químico prebiótico de la Tierra primitiva", escriben los autores. EFE