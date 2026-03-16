Jensen Huang inaugura el "Super Bowl de la IA" con proyecciones récord para Nvidia

Ante un auditorio abarrotado y vistiendo su icónica chaqueta de cuero negro, Huang describió un panorama de crecimiento exponencial.

La nueva estimación de ingresos duplica los 500.000 millones de dólares proyectados el año pasado, un auge cimentado en las plataformas de chips Blackwell y la próxima generación, denominada Vera Rubin.

Con una capitalización de mercado que ronda los 4,5 billones de dólares, Nvidia se consolida como la empresa cotizada más valiosa del mundo, registrando 11 trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 55 %.

Huang anotó que la plataforma Vera Rubin, que llegará al mercado a finales de año con 1,3 millones de componentes, ayuda a las empresas de IA a desarrollar e implementar sus herramientas de IA.

Vera Rubin recibe nuevas actualizaciones para facilitar el manejo de la IA agéntica, la cual implica tareas que requieren una mayor intensidad computacional.

La compañía presentó una nueva CPU Vera que, según afirma, "ofrece resultados con el doble de eficiencia y un 50 % más de rapidez que las CPU tradicionales".

Asimismo, se presentó la Unidad de Procesamiento de Lenguaje (LPU) Nvidia Groq 3, el primer chip nacido tras la adquisición de activos de la empresa emergente Groq por 20.000 millones de dólares, la mayor operación en la historia de la firma.

Nvidia aprovechó la cita para anunciar su salto a la "última frontera" con Vera Rubin Space-1, una computadora diseñada específicamente para operar en el espacio.

El objetivo es establecer centros de datos en órbita (ODC) para procesar información en tiempo real.

"Es algo muy complicado; en el vacío no hay conducción ni convección para disipar el calor, solo radiación", advirtió Huang sobre los retos de refrigeración.

En el ámbito del entretenimiento, la compañía presentó DLSS 5, vanguardista tecnología que Huang calificó como el "momento GPT para los gráficos".

Este modelo promete equiparar la calidad visual de los videojuegos con las superproducciones de Hollywood y se usará en títulos como 'Resident Evil Requiem' y 'Assassin’s Creed Shadows' en otoño.

Por último, Nvidia y Uber anunciaron un acuerdo para lanzar una red global de robotaxis autónomos.

El servicio, basado en la plataforma Nvidia Drive Hyperion, comenzará a operar en Los Ángeles y San Francisco en la primera mitad de 2027, con planes de expansión a 24 ciudades para 2028.

La conferencia también dejó espacio para la robótica y la gran sorpresa fue cuando Huang presentó a un robot de Olaf -el muñeco de nieve de la película de 'Frozen'- fruto de una colaboración con Disney.

Como viene siendo habitual en la conferencia de desarrolladores GTC, la gran protagonista fue la IA.

Huang anotó que emplea a diario la IA generativa, concretamente que utiliza ChatGPT, y reveló que el 100 % de los ingenieros de Nvidia trabajan asistidos por modelos como Claude Code, Codex y Cursor.

"Hemos pasado de una IA que percibía a una que genera, razona y, finalmente, puede trabajar", señaló.