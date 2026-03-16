Los astronautas de la Shenzhou-21 completan segunda misión extravehicular en la Tiangong

La operación concluyó a las 19:35 hora local (11:35 GMT) tras unas siete horas de trabajo en el exterior de la estación, durante las cuales los astronautas Zhang Lu y Wu Fei realizaron diversas tareas con el apoyo del brazo robótico de la Tiangong y de equipos científicos en Tierra.

Durante la caminata espacial, los tripulantes instalaron dispositivos de protección contra desechos espaciales y llevaron a cabo labores de mantenimiento e inspección de equipos externos, según el organismo responsable del programa espacial tripulado.

Tras completar las tareas, Zhang Lu y Wu Fei regresaron con seguridad al módulo laboratorio Wentian de la estación espacial.

Con esta misión, Zhang Lu suma un total de seis caminatas espaciales, lo que lo sitúa entre los astronautas chinos que más actividades extravehiculares han realizado hasta la fecha.

Según la CMSA, desde que la tripulación de la Shenzhou-21 completó su primera caminata espacial el pasado 9 de diciembre, los astronautas han llevado a cabo inspecciones y mantenimiento de equipos dentro de la estación, tareas de monitorización ambiental y gestión de salud, así como entrenamiento en órbita para maniobras de acoplamiento, rescate médico y situaciones de emergencia.

Asimismo, han continuado experimentos científicos en campos como las ciencias de la vida en el espacio, la investigación humana en microgravedad y el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales.

Los tres astronautas llevan más de cuatro meses trabajando en órbita y, según el plan de la misión, realizarán nuevas actividades extravehiculares y pruebas técnicas durante su estancia en la estación espacial.

China ha reforzado su programa espacial en los últimos años con misiones como el alunizaje de la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, además de la construcción de la Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada, prevista para 2032.