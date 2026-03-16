Micron construirá una segunda planta de chips en nuevo complejo de fabricación en Taiwán

En un comunicado publicado en su página web, la compañía indicó que prevé iniciar la construcción de esta fábrica antes de que finalice el presente año fiscal, y agregó que dicha planta añadirá aproximadamente 270.000 pies cuadrados (unos 25.000 metros cuadrados) de superficie dedicada a la manufactura de chips.

La nueva instalación será de una escala similar a la adquirida a principios de este año por parte de Micron a PSMC, la cual ya incluía una sala blanca de fabricación de obleas de 300 milímetros de unos 300.000 pies cuadrados (27.870 metros cuadrados) en Tongluo, en el condado de Miaoli.

Según Micron, que ya completó la compra y asumió la propiedad de este complejo, el nuevo sitio de Tongluo respaldará "envíos significativos" de productos desde la fábrica existente a partir del ejercicio fiscal 2028.

"La instalación de Tongluo complementa nuestras operaciones en Taiwán y es un componente crítico de nuestros planes de expansión global", aseguró Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de la empresa, en declaraciones recogidas por el comunicado.

Micron es el único fabricante con sede en EE. UU. de chips DRAM avanzados, que son claves para tecnologías como la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento o los vehículos autónomos.