Demócratas presentan una ley para limitar uso de la IA para las fuerzas armadas de EE.UU.

La propuesta propone que la IA no pueda ser usada por el Pentágono para decidir de forma autónoma para definir el objetivo de un ataque o para realizar vigilancia masiva sobre ciudadanos estadounidenses.

El proyecto fue presentado por Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, que forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado.

Slotkin criticó como "deficiente" el sistema político para supervisar el uso de la IA cuando son "cuestiones de fuerza letal", según sus declaraciones a la cadena NBC News.

El marco legal propuesto también pretende que el uso de armas de mediano y largo alcance no puedan ser ejecutados por medio de plataformas de inteligencia artificial.

La iniciativa llega en medio de un momento de tensión entre Anthropic, uno de los gigantes de la inteligencia artificial, y la Defensa de Estados Unidos, debido a que la empresa se negó a eliminar restricciones y límites éticos que llevaron a un enfrentamiento legal, porque la firma, basada en Silicon Valley, se negó a permitir que su tecnología fuera usada para vigilancia masiva, llevando a una suspensión de sus contratos con la Defensa.

Esta disputa llevó, el 27 de febrero pasado, al presidente, Donald Trump, a obligar a todas las agencias federales a dejar de usar modelos de Anthropic en seis meses, catalogando su tecnología como "una amenaza", pese a que existen registros de que estos modelos han sido utilizados para identificar objetivos militares en su guerra contra Irán.