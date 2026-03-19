Un estudio cuestiona la antigüedad de un yacimiento clave de asentamientos en Sudamérica

“Dado que la colonización ya no se basa en Monte Verde, nuestra cronología revisada respalda una fecha más reciente para la llegada del ser humano a Sudamérica”, escriben los investigadores, encabezados por Claudio Latorre, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Todd Surovell, de la Universidad de Wyoming (EE. UU.).

Las dataciones anteriores sugerían que el yacimiento estuvo ocupado hace aproximadamente 14.500 años, lo que lo hacían casi 1.500 años más antiguo que la cultura Clovis, el punto de referencia que en su día fue dominante para los primeros asentamientos humanos en América.

Una teoría relativamente reciente, pero ampliamente aceptada, indicaba que los pueblos que fabricaron y utilizaron las puntas Clovis en América del Norte no fueron los primeros habitantes de las Américas al sur de los casquetes de hielo continentales.

“Gracias a la validación del yacimiento de Monte Verde por parte de expertos externos hace 29 años, nuestra comprensión de la fecha de la llegada del ser humano a América cambió radicalmente", indicó Todd Surovell, de la Universidad de Wyoning y uno de los firmantes del artículo

El nuevo estudio rectifica los datos y demuestra que el yacimiento “es mucho más reciente de lo que se creía inicialmente. Dado que la colonización de América ya no se basa en Monte Verde, nuestra cronología revisada respalda una fecha más reciente para la llegada del ser humano a América”, agregó Surovell, citado por su universidad.

El equipo reexaminó la edad y el contexto geológico de Monte Verde II mediante la descripción, el muestreo y la datación de nueve afloramientos sedimentarios a lo largo de las orillas del cercano arroyo Chinchihuapi.

El yacimiento de Monte Verde se encuentra a orillas del arroyo Chinchihuapi, un afluente del río Maullín situado a 58 kilómetros del océano Pacífico.

Los investigadores descubrieron que la datación de los materiales encontrados en Monte Verde, que se remontan a hace 14.500 años, puede explicarse por la erosión o la redepositación a lo largo del arroyo.

Los depósitos a lo largo del arroyo están repletos de madera de la Edad de Hielo que quedó incorporada en depósitos arqueológicos más recientes, lo que explica cómo un yacimiento de menos de 9.000 años puede arrojar dataciones por radiocarbono de hace más de 14.000 años.

Del mismo modo que datar directamente la piedra con la que se ha fabricado un artefacto no revela la fecha de fabricación de una herramienta, datar la madera de Monte Verde no permite determinar la fecha de ocupación del yacimiento, explicó la Universidad de Wyoming.

Los investigadores también identificaron cenizas volcánicas de hace 11.000 años, un marcador estratigráfico regional, que son más antiguas que la ocupación humana en Monte Verde

Si la presencia humana en Monte Verde se remontara a hace 14.500 años, estas cenizas deberían encontrarse por encima de la capa de ocupación y no es así.

Aunque estos hallazgos no descartan la posibilidad de que la entrada inicial a América se produjera en fechas anteriores a la cultura Clovis, "sí respaldan la hipótesis de una migración inicial hacia el interior de la América del Norte continental como hipótesis viable de colonización”, declaró el investigador.

Este estudio se basa en un análisis anterior dirigido por Surovell que sugería que la interpretación errónea de los hallazgos arqueológicos en determinados yacimientos de América del Norte y del Sur podría ser la causa de las teorías que sostienen que los seres humanos llegaron mucho antes de hace entre 13.000 y 14.200 años.