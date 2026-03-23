La ESA desarrolla dispositivo para mantener la comunicación satelital en caso de desastres

El aparato, que se prevé que esté listo en 2027, actuará como un nodo de comunicaciones de rápida instalación, que permita transmitir gigabits de información con comunidades aisladas por situaciones de crisis.

El desarrollo de esta tecnología está encabezado por la empresa de telecomunicaciones británica Excelerate Technology, que trabaja junto a la estadounidense Livewire Digital, la empresa francesa de satélites Eutelstat, la ESA y la Agencia Espacial Británica, que es miembro de la ESA pero que brinda apoyo individual al proyecto.

"Las soluciones existentes son lentas de montar y dependen de redes terrestres poco fiables. NOMADLINK, sin embargo, puede estar operativo en minutos y funcionar sin problemas incluso en las condiciones más adversas, sin importar el clima o el terreno", aseguró la ESA en su comunicado.

Para garantizar su funcionamiento ininterrumpido, NOMADLINK integra tecnología satelital, celular e internet, con parámetros accesibles en tiempo real y una conexión continuada a la red de satélites europeos Eutelsat.

El proyecto, que se ha lanzado este marzo, se pondrá a prueba, inicialmente en el Reino Unido, en sectores "claves" como los servicios de emergencia, la planificación de eventos o la agricultura.

Una ilustración conceptual que acompaña al comunicado plantea un remolque blanco y cubicular, con placas solares y una gran antena adheridos a sus costados, aunque, alerta, esta imagen no tiene por qué corresponder con la forma final del proyecto.

"Al combinar un despliegue rápido con comunicaciones resilientes y de alto nivel, NOMADLINK ofrecerá a equipos de primera línea, organizadores de eventos y comunidades rurales la seguridad de que estarán conectados cuando más importa", declaró el secretario general de Excelerate Technology, Bethan Evans.