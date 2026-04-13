Google 'ficha' a filósofo inglés Henry Shevlin para su división de inteligencia artificial

En realidad, Google ha creado para Shevlin un puesto 'ad hoc' de Filósofo especializado en IA, con el encargo de profundizar en "conciencia en las máquinas, relación humanos-IA y preparación de la IA generativa", explicó.

DeepMind es el 'paraguas' donde se alojan todos los proyectos de Google relacionados con la IA, desde el más popular Gemini hasta Gemma, Lyria, Veo o Nano Banana, cada uno especializado en distintos desarrollos (textos, audio, imágenes, etc).

Shevlin comenzará en mayo su nueva función sin desvincularse de Cambridge, una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido y Europa y donde es director asociado del Centro Leverhulme para el futuro de la inteligencia.

El inglés se presenta como un filósofo de la ciencia cognitiva especializado en ética y desde siempre interesado en la inteligencia no humana, sea artificial o animal. Señala que sus temas "recurrentes" son "la consciencia, la creatividad, la inteligencia, la percepción, la memoria de corto alcanza y la medición psicológica del dolor y el sufrimiento".

El 'fichaje' de Shevlin se produce en medio de una carrera por captar talento entre las empresas tecnológicas y cuando no están todavía muy claros los límites éticos de la inteligencia artificial, a falta de una regulación nacional o internacional que estipule las fronteras de la IA y sus aplicaciones en la vida diaria.