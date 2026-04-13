Liga Nacional de Básquetbol: Los favoritos debutan con sendos triunfos en el principal torneo de la temporada

Además de estos clubes, participan del torneo de baloncesto otros cinco: Félix Pérez Cardozo, Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero, Atlético Ciudad Nueva, Deportivo Campoalto y San Alfonzo de Minga Guazú.

Lea mas: Se inicia la Liga Nacional de Básquetbol

Los Kings se impusieron con soltura al Deportivo Campoalto, en “su casa”, el polideportivo de las Fuerzas Armadas, por el marcador final de 89-64.

Otro de los grandes protagonistas de las últimas temporadas, Deportivo San José remó en la primera parte para desprenderse al final en el marcador en el partido contra Félix Pérez Cardozo, venciendo 92-76.

Los Gold tuvieron un gran rival, que les amenazó por buen trecho del cotejo, el Deportivo Amambay, que finalmente se rindió para caer 83-68, en territorio colono.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En La Catedral, la visita San Alfonzo de Minga Guazú asestó el golpe a Ciudad Nueva, que al principio fue bien, pero no pudo sostener el ritmo y perdió 83-92.

* Próximas fechas. La siguiente fecha será este jueves, con estos partidos:

19:30 Deportivo San José vs. Ciudad Nueva;

20:00 Deportivo Amambay vs. Olimpia Kings;

20:30 Félix Pérez Cardozo vs. Colonias Gold;

20:30 Deportivo Campoalto vs. San Alfonzo.

La continuidad se adelantará este domingo, por la fecha 3, con el juego Olimpia Kings vs. Félix Pérez, a las 11:00. Los otros tres partidos se disputarán el lunes.

Los días mas frecuentes de partidos por la LNB serán los lunes y jueves.